І це ще не все від Дмитра Анопченка. Адже він записав ексклюзивне інтерв'ю із заступником Державного секретаря США Дагласом Джонсом, який відповідає за Європу та Євразію. І говорив із посадовцем про плани Вашингтона щодо військової допомоги Києву, про санкції проти росії, і про те, як зупинити голодні ігри путіна зі світом. Всі відповіді - далі у випуску.

Нова зброя, фінансова допомога для економіки і гроші для післявоєнної відбудови країни… У Брюсселі, Мадриді, а згодом і у Лугано, розмов та гучних обіцянок щодо цього було багато. Але після того, як топполітики покинули саміти, а у серпні - сезон відпусток - у Європі традиційно виникне певне політичне затишшя, як все реалізувати? Як не залишити на папері всі ці ідеї, плани й обіцянки?

Про це особлива думка заступника помічника Держсекретаря з питань Європи та Євразії - це посада рівня замміністра - Дагласа Джонса. Дипломата, який багато років працював в НАТО - представляв там штати - і тому є експертом, зокрема, із військової політики та озброєнь.

Рішення щодо поставок зброї Україні - зважаючи на ситуацію на фронті - одне з найважливіших, яке тільки могли ухвалити Америка та її союзники під час саміту. Адже однієї лише американської безпекової допомоги недостатньо - є види озброєнь, які мають надходити з Європи.

Даглас Джонс, заступник помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

І на цьому саміті пролунала чітка заява членів Альянсу - вони продовжуватимуть підтримувати Україну, стоятимуть на її захисті стільки, скільки буде потрібно. Це і наші союзники казали й особисто президент Байден - що ми допоможемо, аби Україна лишалася суверенною, незалежною. І щоб росія її не перемогла! І що ця агресія для росії перемогою не закінчиться!

Тому на моє запитання - чого українцям чекати далі - чую від високопосадовця Держдепу, що точно варто чекати нових і нових пакетів мілітарної допомоги, чергових рейсів з американських військових баз, які доставлятимуть те, що потрібно на лінії фронту. І так триватиме не до якоїсь дати - а поки не закінчаться бойові дії.

Це взагалі одне з найголовнішого - зобов'язання підтримувати Україну скільки їй буде потрібно. І коли ви питаєте, що далі… То ви й надалі бачитимете потужні кроки з боку Сполучених Штатів. Україна - показала, що захист держави від російської агресії є героїчним, ми - підтримаємо і дамо необхідну зброю.

Але не зброєю єдиною. Держдеп обіцяє розширення санкцій проти росії. Містер Джонс також спростовує розхожу думку, що москві вдається обходити рестрикції й вони, мовляв, не так ефективно працюють.

Даглас Джонс, заступник помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Санкції - мають вплив. Ми вже бачили й дефолт росії за своїми зовнішніми зобов'язаннями. І їхню неспроможність замінити багато систем озброєнь, які вони втрачають в Україні, через те, що діє експортний контроль. Бачили наслідки для їхньої економіки. І тому ми й далі будемо чинити тиск на росію! Підвищимо для неї ціну її дій. І не лише додамо рестрикції - а й посилимо їх, щоб забезпечити більш суворе виконання. І це теж ми будемо робити - як сказали політики - доти, доки буде потрібно.

Окрема тема - українське зерно. Розблокувати експорт, допомогти із логістикою… Це питання Київ зараз порушує постійно - на всіх рівнях, під час будь-яких зустрічей і телефонних дзвінків до Вашингтона. План, який обговорював Білий дім - включає навіть будівництво перевалочних центрів на кордонах України - щоб було куди звозити новий урожай залізницею, якщо порти так і не зможуть "відкрити". Але із цим поки пауза - всі дивляться, чим закінчаться стамбульські переговори, від цього - залежатиме подальша стратегія.

Це неймовірно важливо. У світі набирає обертів продовольча криза, яку спричинило вторгнення росії в Україну. І всім зрозуміло, чому проблема поглиблюється - лише через росію. Ми діємо, щоб це якось пом'якшити, але блокування москвою експорту зерна є основною причиною. Очікуємо, що вони все ж дозволять відновити рух цих "потоків" продовольства.

А що ще і фіксує, і відстежує Державний департамент - так це крадіжки українського зерна, коли воно вивозиться з окупованих територій, а потім росіяни намагаються продати його у країнах, які не дивляться на походження товару. І тут Київ сам не впорається - потрібен тиск партнерів (і у першу чергу Америки) і на держави, які такі вантажні теплоходи пропускають, і на тих, хто це все купує.

Даглас Джонс, заступник помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Зупинити розкрадання українського зерна! Яке є незаконним - і за яке ми маємо намір притягнути росіян до відповідальності. , Так само як їм доведеться відповісти за всі злочини й за всі звірства, які вони чинять в Україні. На цьому - наш фокус уваги. Я не можу поки конкретно вам сказати - як це вирішити. Але це крадіжка, це злочин. На це, окрім політичної, має бути ще й реакція силових структур. І це наша ціль на майбутнє. Не лише розв'язувати проблему продовольчої безпеки для всього світу, але і розібратися із всіма цими злочинами, які на наших очах росія вчиняє в Україні.

Але це вже більше плани на майбутнє, коли дійде до розслідувань і судів. Поки ж - треба вистояти; і з цим у Вашингтоні обіцяють допомагати і, як бачите, кажуть про це дуже чітко.