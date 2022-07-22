Він рятував від голоду мешканців Бучі після деокупації. Випікав хліб і безкоштовно роздавав його місцевим та військовим. А тепер так надихнувся волонтерством, що створив благодійний фонд і підтримуватиме невеличкі сімейні крафтові пекарні. Пекар з Познані Яцек Полєвскі розпочинає свій соціальний проєкт на Рівненщині. А далі, каже ще буде.

Про "хліб дружби" розкаже Сніжана Сидорук.

Олександр Бордіян - пекар з Бучі. Але вже майже три місяці як випікає хліб у Рівному. Сюди приїхав у кінці березня з дружиною та дітьми, рятуючись від звірств росіян у рідному місті.

Олександр Бордіян, переселенець з Бучі:

Первое обьявление, скажем так, в інтернеті. Позвонив. На слєдующий день прийшов на собєсєдованіє і через день вийшов на роботу. В Бучі, в Гостомелі, в Ірпенє працював пекарем.

Хліб та булочки Олександр випікає уже сім років. До війни готував запашну випічку ще й в Гостомелі та Ірпені. Тепер смаколиками радує рівнян. Випікає дванадцять видів хліба. Деякі з них - за рецептами, які готував на Київщині.

Олександр Бордіян, переселенець з Бучі:

Гречаний хліб, батони наші мєсние. Скажем так, ну оттуда з Ірпеня, з Гостомеля. Шо ще. Солодовий хліб. Ну це наше. А так - тут тоже асортимент дуже хороший.

У цій мініпекарні працює понад два десятки людей. За час повномасштабної війни тут роботу дали п'ятьом переселенцям. Власник закладу розповідає, що свій невеличкий бізнес заснував на місці, де ще двісті років тому стояв млин.

Володимир Горбатюк, власник пекарні:

В мене виникла ідея заснувати тут щось, що має бути зв'язане з хлібом. Спочатку люди… єхідні посмішки були та якийсь там хліб, якась там булочна. Да кому воно потрібне? Але, як бачите, воно потрібне.

Такі невеличкі крамнички зі свіжим хлібом невдовзі мають з'явитися по всій області. На Рівненщині започаткували соціальний проєкт з розвитку мініпекарень. Реалізовуватимуть його спільно з польськими колегами. Для цього до Рівного завітав пекар-волонтер з Познані Яцек Полєвські. Це той самий поляк, який приїхав до розбомбленої Бучі, щоб пекти місцевим та військовим хліб. З собою привіз понад тонну борошна.

Яцек Полєвські, пекар-волонтер (Польща):

Це був поклик серця! Коли я побачив фотографії з Бучі, я вирішив, що маю там бути. За півгодини я знайшов контакти і вони дуже швидко відписали мені: Приїжджай. І я поїхав.

Пекарня у Бучі, каже Яцек, працює і дає все більше хліба. Тому тепер він в Україні, аби створити якомога більше крафтових пекарень. У Польщі чоловік має власний благодійний фонд. Збирає гроші, аби допомогти українцям відкрити власні сімейні крафтові пекарні.

Яцек Полєвські, пекар-волонтер (Польща):

Ми хочемо підтримати маленькі сімейні пекарні, аби вони були самостійними. Це підтримка малого підприємництва та всієї економіки України. Під час війни перш за все найважливішим є скорочення логістичних ланцюжків, аби між млином та пекарнею була якомога коротша відстань.

У Рівному польський пекар теж пік хліб. Щоправда не сам, а з місцевими чиновниками. Ці буханці назвали "хлібом дружби" як символ початку спільного українсько-польського проєкту.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Це початок дуже потрібного на Рівненщині проекта, коли ми будемо розвивати соціальні пекарні по області, які будуть осередком переробки нашого зерна в борошно і в хлібини, круасани і інші смачні продукти і в першу чергу - це про зайнятість.

Відкривати мініпекарні планують і в Рівному, і у найвіддаленіших громадах. Поки ж готують дорожню карту, в якій пропишуть умови отримання допомоги. Обіцяють надати і техніку, і фінансову підтримку.