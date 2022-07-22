Конгрес США може сам визнати росію державою-спонсоркою тероризму: що означає цей статус [ Редагувати ]
Конгрес США може сам визнати росію державою-спонсоркою тероризму, якщо це не зробить Держдеп. Таку сенсацію оприлюднило видання Politico, посилаючись на власні джерала у владних колах. Та наскільки реально покарати москву? І що означатиме для неї такий статус? Про все розкаже із Вашингтона Дмитро Анопченко.
Серед того, що Україна просить зробити американську адміністрацію - внесення росії до "чорного списку", офіційного переліку держав, що є спонсорами тероризму. В ньому зараз Іран, КНДР, Куба та Сирія. Але у Державному департаменті тривалий час вважали такий крок "надто серйозним", обговорювали таку можливість, але не поспішали діяти. І от зараз - новий поворот.
Газета Politico з'ясувала, що тут, у Конгресі, готові втрутитися. І це план, про який кажуть не просто законодавці чи навіть у якомусь конгресовому комітеті… Особисто спікер Палати представників, Ненсі Пелосі заявила держсекретарю Блінкену під час телефонної розмови: якщо його відомство не визнає росію країною - спонсором тероризму через події в Україні, то це зробить нижня Палата.
За даними видання, а інформацію газеті без сумнівів надали спеціально, щоб зробити цю історію публічною, - розмова між спікером та головним дипломатом Америки відбулася на початку цього тижня. І Пелосі налаштована дуже рішуче. Так, формувати цей список - робота Держдепу. Проте законодавці цідком можуть ухвалити резолюцію, яка дозволить їм робити це і без участі дипломатичного відомства.
Процитую, що сказали репортерам у Капітолії - "немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити закон, який фактично оголошує Росію країною - спонсором тероризму". Тут маю пояснити позицію Держдепу - так, як я це почув в його стінах. Дипломати навіть в умовах війни тримають відкритим "вікно можливостей" для переговорів.
А раптом Москва захоче домовлятися про умови припинення вогню, згортання бойових дій - і робитиме це за посередництва Штатів чи спробує ініціювати діалог щодо цього зі Штатами… А цей крайній крок – "терористичний статус" - може зробити для американських чиновників і подальші контакти і нові угоди з Росією практично неможливими.
У всякому разі, такими є оцінки та побоювання. Це пояснюють неофіційно, а на камеру речник відомства Нед Прайс каже - "санкції, які ми запровадили, - це ті самі кроки, які матиме і включення Росії до цього до списку держав - спонсорів тероризму". Тому у адміністрації Байдена і продовжують вивчати питання. Але зараз Конгрес по суті не дає Тоні Блінкену вибору. Або зробить це самостійно - і таким чином покаже, що дипломатичне відомство Америки вагалося. Або Держдепу доведеться все ж таки діяти; навіть попри бажання все ж зберегти можливість відновити діалог - а це погодьтеся, теж резонно - якщо Кремль буде готовий обговорювати умови та терміни закінчення війни.
І наближення парламентських виборів, і візит першої леді України, коли американські чиновники дали багато обіцянок щодо підтримки, прискорюють події. Розвиток ситуації буде найближчим часом, можливо, знайдуть якийсь проміжний варіант. Ну а Україні - це у будь-якому разі на руку, бо так чи інакше йдеться про підтримку Києва та нові обмеження для Москви.
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