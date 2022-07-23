Окупанти вдарила по порту Одеси [ Редагувати ]
Фото: izbirkom.org.ua
Зранку суботи, 23 липня, росія атакувала Одесу крилатими ракетами типу "Калібр". Про це повідомляє ОК "Південь".
Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".
Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.
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