Кордон на замку: яка нині ситуація на українсько-білоруському кордоні? [ Редагувати ]
Ключ від державного кордону в надійних руках! Через постійну загрозу наступу з боку Білорусі наші бійці на кордоні укріплюють позиції. Кажуть - готові до будь-якого розвитку подій, але й недооцінювати ворога не можна! Тому регулярно відточують свої бойові навички. І наголошують - всю лють українського народу вони відчують із першим же кроком на нашу землю.
Наш наступний матеріал з українсько-білоруського кордону, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - про те, як бійці тероборони готуються зустрічати ворога на Рівненщині.
Наші прикордонні стовпчики, І уже там, де стела - це вже Білорусь. Тобто ми на крайній межі України, на нашому державному кордоні.
Пункт пропуску "Городище". Раніше його перетинали щодня до тисячі автомобілів. Зараз дорогу - перекрито, пункт пропуску не діє. Та й шлагбауми тут інші.
Це так званий мінний шлагбаум. Він видимий, його завжди бачать. Він не ховається і не маскується. Це протитанкова міна - колонна зупиняється, і вона отримує вогневе ураження.
Аби побудувати всі ці загородження, селяни приїжджали автомобілями й тракторами, приносили будівельні матеріали.
Командир однієї з ДФТГ не буду називати, якої саме, в нашому районі мав будувати будинок. Але все віддав на фундаментальні блоки. Все віддав на оборону.
Тут довкола - непрохідні болота. Тому легкої подорожі у ворога тут точно не вийде. А ось - укріплені позиції наших бійців.
Бойові позиції. Замасковані. Вся дорога, весь луг з тієї сторони. Ми все бачимо. Перекриття, щоб боєць був захищений.
Невеличкі приміщення на 2-3 особи з 2-3 накатами перекриття.
Є шляхи для просування важкої артилерії. І звісно ж стрілецька зброя.
Це в нас представлений МГ-42. Італійська збірка. Дуже простий у використанні, швидко розібралися. Вага самого кулемета десь 11-12 кілограм.
Вже йдуть в нас з трасерами кулі. Ми вкладаємо ленту, закриваємо, взводимо і він готовий до роботи.
Два рази на тиждень в нас проводяться стрільби з усіх видів зброї, що є в нас на сьогоднішні момент. Це і гранатомети, і стрілецька зброя. Кулеметники з кулеметів, снайпера - зі своєї штатної зброї.
А на цих кадрах - бійці відпрацьовують, як вони зустрічатимуть ворога, якщо той сунеться через білоруський кордон.
Група розділяється на дві підгрупи. Перша працює по броні. Друга - забезпечує відхід першої.
Почали поелементно добавляти, нагружати, створювати високу динаміку зі зміною позицій. Смуга перешкод. Це дуже важливо, бо це найбільше імітує умови сучасного бою.
Інструктори наголошують - бійцям тероборони легко стати єдиною командою. Всі вони - місцеві, багато хто знає один одного. І всі як один міцно триматимуть кордон.
В нас уже просто нема можливості бути небоєздатними. Бо якщо ми будемо небоєздатними, ворог буде в наших сім'ях, наших будинках.
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