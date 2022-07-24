Все частіше рашистам тепер пахне "смаженим"

Після серії високоточних ударів Збройними силами по Антонівському мосту - шлях російським окупантам відрізаний. Вони більше не можуть перекидати важку техніку до Херсонщини. І ця стратегічна мета наших військових - досягнута, кажуть експерти. А якщо переправу зруйнують повністю - загарбницьке військо опиниться практично в котлі. Для поповнення боєприпасів в них залишиться лише Каховська дамба. А та під прицілом HIMARS. Як знаємо, цієї зброї росіяни бояться наче диявола.

А напередодні ЗСУ вдарили по ще одному мосту на Херсонщині. Якому? І чому це так важливо? Далі.

Хірургічна точність - так попадання у Даріївський міст радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Та й свідки говорять те саме.

Все в ряд, наче їх хтось свердлив тут.

Цією переправою рашисти транспортували боєприпаси на правий берег Дніпра - під виглядом гумконвоїв. Обхідний шлях довелося шукати після того, як українські військові пошкодили Антонівський міст.

Попадание ракеты: раз, два, три, четыре, вот и вот.

Стратегічно важливий міст, що поєднує правий і лівий береги Дніпра в районі захопленого російською армією Херсона - очікувано став ціллю наших бійців. Його "накривали" кілька разів - і вдало. Та так, що окупантам довелося закрити шляхопровід для проїзду важкої техніки. Окупанти вигадують, як ремонтувати міст, але дарма.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради:

Окупанти відпрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсону, для цього обстежили кілька ділянок Дніпра. З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони лише тепер почали шукати по московських архівах, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде такий собі. Але головне, що вже до найбільш ідеологічно прокачаних орків дійшло, що вони - на чужій землі, де їм зовсім не раді.

З трьох переправ через Дніпро на Херсонщині - це Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст за шість км від нього, а також дамба водосховища у Новій Каховці - ключовою артерією є саме Антонівський автомобільний. Після влучних ударів по складах орків, ним вони взялися перевозити боєприпаси на Правий берег.

Олег Жданов, військовий аналітик:

Российские войска начали переправу боеприпасов на правый берег Днепра с гуманитарным грузом. Появились теперь на Антоновском мосту. И уже их более 20 камазов было замечено в районе Херсона. Они в основном перевозят боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии. То есть дефицит боеприпасов уже явно есть, складов на правом берегу нет.

Якщо Антонівський міст зруйнувати, рашисти у Херсоні залишиться без зв'язку та постачання, та й бойові дії вести буде складно. Тому Київ натякає москві, що час вже виявити черговий "жест доброї волі".

Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента:

Антонівський міст - актуальний поки що "жест доброї волі", який говорить: час військам росії добровільно залишати Херсон. Інакше - постійні обстріли, нічні страхи, панічні атаки та HIMARS-страх. Діапазон можливостей звужується, як і точність українського артилерійського вогню.

Все частіше рашистам тепер пахне "смаженим". Адже наші артилеристи дісталися й інших переправ, зокрема, вже згаданого Даріївського.

Іван Яковина, військовий аналітик:

Мост тоже этот пока стоит, даже по нему ездят грузовики, россияне опубликовали видео с тем, как по нему проезжают грузовики, но. Украинский намек в общем, ясен. Если вы не уберетесь оттуда, то мы оба этих моста взорвем, уничтожим, и тогда у вас начнутся прям серьезные-серьезные проблемы, дорогие товаришщи оккупанты.

Олег Жданов, військовий експерт:

Теперь фактически река Ингулец делит группировку на правом берегу Днепра на Северную и Южную части.

Тож причин нервувати в орків побільшало. Як і бажання втекти. А надто - у тієї тисячі росіян, що за інформацією радника голови офісу президента Олексія Арестовича, опинилися у напівоточенні неподалік Високопілля.

Олег Жданов, військовий експерт:

Никакого там котла пока нет, есть огневой мешок. Что такое огневой мешок? Это когда с трех сторон мы окружаем противника, а выход невозможен. Потому что мы контролируем огневыми средсвами вот эту четвертую сторону. Я так понимаю, что наше командование настаивает на сдаче этой группировки.

Ще більше підривають і без того хирявий бойовий дух окупантів звернення українських воїнів до херсонців.