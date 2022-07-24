Для вимушених переселенців вдосконалять функціонал в "Дії". Скоро можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В уряді хочуть налагодити вчасну виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб та спростити подачу заяв через "Дію".

Мінсоцполітики та Мінцифри спільно вдосконалять функціонал застосунку, щоб ВПО могли при повторному переміщенні знятися з обліку та змінити адресу фактичного проживання.

Також переселенці, які подали заявку до 30 квітня та не отримали допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або ЦНАПу зможуть отримати і те, й інше - з дати подачі заяви в "Дії".