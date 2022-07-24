Україна збільшила кількість працюючих енергоблоків атомних станцій з 9 до 10. Загалом в Україні є 15 енергоблоків АЕС. Про це повідомляє Міжнародне агентство з ядерної енергії.

До мережі підключений ще один блок Рівненської АЕС. Таким чином, в Україні працюють:

3 енергоблоки Запорізької АЕС, захопленої росіянами;

3 - Рівненської АЕС;

2 - Південноукраїнської АЕС;

2 - Хмельницької АЕС.

Інші реактори були зупинені на регулярне технічне обслуговування.

На ЗАЕС з початку окупації 4 березня працювала двома енергоблоками, 14 липня до мережі було підключено третій енергоблок.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.