Україна підключила до енергосистеми ще один блок АЕС [ Редагувати ]
Україна збільшила кількість працюючих енергоблоків атомних станцій з 9 до 10. Загалом в Україні є 15 енергоблоків АЕС. Про це повідомляє Міжнародне агентство з ядерної енергії.
До мережі підключений ще один блок Рівненської АЕС. Таким чином, в Україні працюють:
- 3 енергоблоки Запорізької АЕС, захопленої росіянами;
- 3 - Рівненської АЕС;
- 2 - Південноукраїнської АЕС;
- 2 - Хмельницької АЕС.
Інші реактори були зупинені на регулярне технічне обслуговування.
На ЗАЕС з початку окупації 4 березня працювала двома енергоблоками, 14 липня до мережі було підключено третій енергоблок.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.
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