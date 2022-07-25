Окупанти знову обстрілює Миколаїв із "Смерчів" через удари ЗСУ [ Редагувати ]
ЗСУ вдарили по батареї росіян, тому вже цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв з "Смерчів", а не з зенітно-ракетних систем С-300, що спостерігалося останніми днями. Про це заявив керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.
Це досить суттєвий удар по внутрішньому стану справ в військах ворога. Те, що ворог відповів нічним обстрілом Миколаєва вже нікого не дивує. Це стало практикою. Але напередодні нашими підрозділами ракетно-артилерійськими було нанесено влучний удар по батареї С-300, якими гатили всі ці дні по Миколаєву модифікованими розривними снарядами. Ця батарея була знищена і цієї ночі ворог вже атакував Миколаїв "Смерчами". Дуже багато влучань в поля. На жаль є інформація про постраждалих, вона уточнюється.
За словами Гуменюк, до того ж ЗСУ завдали 5 авіаційних ударів і знищили 5 опорних пунктів ворога і командно-спостережний пункт спецпідрозділу Росгвардії.
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