І в цій війни важливою є і енергетична оборона. Бо для путіна газ - це зброя! Так, кремль знову погрожує прикрутити вентиль Європі. Бо турбіна для "Північного потоку" ніяк не дійде до Росії. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Її вага понад 18 тонн, а довжина - 12 метрів. Щоб продемонструвати машстаби турбіни SGT-A65, її виробник - компанія Siemens - зробила графіку: людина і поряд - турбіна. Без цієї, без перебільшення великої, деталі Кремль каже, не може прокачувати Європі газ. І її доставку до Росії блокували західні санкції.

Дмітрій Пєсков, речник Кремля:

Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компресионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание.

В середині червня, посилаючись на несправність турбіни, Газпром знизив прокачування газу через "Північний потік-1" до 40%. Пізніше узагалі перекрив трубу на 10 днів, тиснучи на ЄС, щоб той зняв санкції. Захід пішов на поступки. Канада, де відбувався ремонт турбіни, зробила виключення із обмежень і відправила турбіну до Німеччини. Звідти у неділю деталь мала вирушити до РФ, проте цього не сталося. Росія не надала необхідні митні документи.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Іноді складається враження, що Росія навіть не хоче забирати ту турбіну. Іншими словами, ймовірна причина технічних проблем насправді має політичне підґрунтя, а це аж ніяк не допомагає гарантувати енергетичну безпеку в Європі.

Росія не надає митних документів, бо хоче спочатку отримати документ від виробника про те, що із обладнання Газпрому санкції зняті. Окрім цієї турбіни Канада пообіцяла доправити ще пʼять до кінця 2024 року. Тобто фактично відремонтувати усі турбіни, які потрібні для роботи "Північного Потоку". У Києві неодноразово висловлювали обурення через такий вибірковий підхід до санкцій.

Володимир Зеленський, президент України:

Українці ніколи не сприйматимуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму. Це питання не просто про турбіну, це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні.

Поступитись санкціями Канаду вмовила Німеччина - Берлін не знає як пережити цю зиму без російського газу. Якщо Москва перекриє вентиль, Німеччину чекає суттєве падіння економіки, заявила минулого тижня в Канаді очільниця німецького МЗС. А це і на Європі відобразиться, і на допомозі Україні.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Якщо ми не отримаємо газову турбіну, то ми більше не отримаємо газу, і тоді ми взагалі не зможемо надати жодної підтримки Україні, тому що ми будемо зайняті народними повстаннями.

Пізніше Аналена Бербок спробувала забрати свої слова назад, мовляв, дещо перебільшила наслідки. Шляхи як їх мінімізувати - досі шукають у Брюсселі. Адже в Кремлі, відновивши газопотік "Північним потоком" у четвер, заявили, що якщо до понеділка питання з турбіною не вирішиться, то потік газу можуть знову зупинити.

Олена Абрамович, кореспондентка: