Чугуїв. Невелике стратегічне містечко на Харківщині. По суті, ворота - до самого Харкова. Сьогодні росіяни накрили його ракетами двічі. Спершу - о третій годині ночі, вдруге - вдень. Під завалами будинку культури, де люди ховалися в укритті, досі шукають зниклих. Про ситуацію в Чугуєві - далі.

Мансур ще не відійшов від нічних подій. Чоловік разом із братом ночував у чугуївському будинку культури, в укритті. О третій годині в будівлю влетіла російська ракета.

Мансур - житель Чугуєва:

Только легли - и раз, и всё. Я глаза открываю - я между двумя плитами.

Чоловік кульгає, нога ще болить. Йде до купи цегли. Це був будинок культури, звідки його змогли витягти рятувальники.

Вот вот в этом месте я лежал. Меня достали с того выхода, между двумя плитами, как раз я вышел оттуда. Хорошо телефон был рядом. Я сначала крикнул: есть кто живой, всё так далее. Никто не отзывается.Потом телефон, звонил братьям, которые по городу живут, говорю: помогите, я под завалом. И брат,родной брат, там под завалом, его ищут. Я надеюсь что он жив. И девушка там. С двумя детьми.

Мансур розповідає, що після удару ракети дехто встиг вибігти з укриття - той, хто був ближче до виходу. Його і ще двох людей витягли через три години. Пошуки інших - тривають досі:

Мансур сподівається, що брата знайдуть живим. І - проклинає рашистів.

Мансур, житель Чугуєва:

Вы в Украине ищите нацистские отношения. Нацистов. Где они есть? Я не видел, я тут 22 года, у меня здесь сыновья родились, дочери мои родились. И моего брата. Не дай Бог, мой брат, если не выживет, вам пи... Поверьте мне! У брата четверо детей. Я лично за этих, я отомщу. Поверьте мне. Будет с вами джихад. Я объявляю джихад российской федерации.

Ще дві російські ракети прилетіли цієї ночі до школи.

У школі вночі був охоронець, на щастя, він вижив. Від самої будівлі геть нічого не лишилося.

Даже батареї на вулицю побачите он повикидало. Ну в домах, які поруч, вікна повилітали у людей. Оце таке зробили рашисти. В 3-й ночі ну після трьох.

Василь Кряж, охоронець школи:

Внизу це тир був, зверху 1-й поверх - це борьба дзюдо, другий поверх - був комп'ютерний, а третій - хімічний кабінет. Праворуч - кабінет директора, другий поверх - нічого немає.

Галина Мінаєва, міський голова Чугуєва:

Цю школу ми розглядали на всяк випадок як і пункт обігріву. Не дай Боже, взимку там ворог зруйнує котельню чи зруйнує теплові мережі. Бо саме ця школа була забезпечена окремим окремою котельную, яка опалювалася пелетами.

Ракетними ударами по мікрорайону зруйновано й теплову мережу. Вибухотехніки знайшли двигун від реактивного снаряду с-300.

Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України:

Він більше осколкової дії і доцільність його використання в даному випадку для мене не зрозуміла. Просто аби налякати і щоб якомога більше людей пошкодити осколками.

Росіяни - змінюють тактику. Іскандери, якими гатили по Харкову, вже не застосовують.

Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України:

Я думаю, що вони не скінчилися, їх просто притримують. Їхнє закінчення напевно близьке. Враховуючи те,скільки їх було випущено в перші дні по Харкову і взагалі по Харківській області.

Чугуїв останніми тижнями найбільше потерпає від ворожих атак. Бо маленьке містечко - це ворота до Харкова. І російська армія засипає його ракетами та снарядами. Після обіду - сьогодні знову був обстріл.

Галина Мінаєва, міська голова Чугуєва:

Будівлі можна від будувати, але не повернеш життя. На сьогоднішній день у нас по місту 34 людини, які загинули. І біля 200 людей, які отримали поранення.

Половина мешканців Чугуєва - виїхала. Але багато - залишилися. І щодня вони ризикують стати мішенню для освободітєлєй.