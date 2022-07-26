Українці вже звикли до того, що найкращі умови праці для своїх співробітників пропонують компанії з IT-галузі. Втім, не лише вони можуть забезпечити працівників такими важливими для них "плюшками". Так, увагу журналістів привернуло підприєство "Київський картонно-паперовий комбінат", що працює в Обухові.

Зокрема, у червні 2022 року там проводили захід до Дня донора. Співробітники та місцеві мешканці здавали кров просто на заводі. Виявилося, що Київський КПК має власну амбулаторію.

Як розповів у коментарі медійникам начальник амбулаторії Олександр Ременюк, це не єдина цікавинка підприємства. Виявляється, співробітники можуть не лише консультуватися з місцевим лікарем, але й отримувати безкоштовні (у рамках страхування) ліки прямо в аптеці на території комбінату. Ще одна "плюшка" - високоякісне медичне страхування для працівників.

"Страховка покриває ліки та призначені аналізи чи діагностику. При бажанні співробітники можуть застрахувати своїх рідних за пільговим тарифом. Вони також можуть отримати медичну допомогу як в амбулаторії ККПК, так і в інших медичних закладах згідно адресної програми", - розповів він.

Примітно, що незважаючи на війну в Україні та складні часи, за ініціативою власника Володимира Крупчака, компанія продовжила дію страхування працівників на 2022 та 2023 роки.

Варто зазначити, що подібні ініціативи зазвичай практикують у компаніях розвинених країн або в великих міжнародних корпораціях. Тож надзвичайно важливо заохочувати й українські підприємства до таких традицій.

"Відомо, що людина яка хворіє - це витрати як для самої людини, так і для компанії. Тому для нас важливо, щоб співробітники якісно лікувалися у разі захворювань і швидше одужували", - зазначив Ременюк.

За його словами, окрім медичного страхування, на Київському КПК проводять планові щеплення від небезпечних хвороб. У тому числі для всіх бажаючих працівників організовувалася й вакцинація проти COVID-19.

Примітно, що у розпорядженні підприємства є навіть власна машина швидкої допомоги.

Ременюк також додав, що значні кошти виділяються комбінатом на соціальний захист працівників.

"Колективний договір, який діє на комбінаті, встановлює ряд додаткових пільг і гарантій працівникам підприємства. Такими заохоченнями є виплати до ювілеїв, у зв’язку з вступом у шлюб, народженням дитини, виходом на пенсію", - підсумував начальник амбулаторії.

Довідково:

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" - одне з найбільших підприємств повного циклу в Східній Європі з випуску картонно-паперової продукції, є частиною австрійської компанії Палп Мілл Холдинг ГмбХ (кінцевий бенефіціар Володимир Крупчак). Компанія випускає продукцію за 4 напрямками - картон, гофроупаковка, лита тара для яєць і санітарно-гігієнічну продукцію під брендами Диво, Soffione, "Обухів 65", "Обухівський", а також для власних торгових марок (Private Label) українських і закордонних торговельних мереж.

У загальному випуску целюлозно-паперової продукції в Україні частка комбінату становить близько 30%.