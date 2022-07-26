Військова активність: жителям Тернопільської області зробили попередження [ Редагувати ]
Найближчими днями у Тернопілській області планується військове злагодження різних підрозділів, будуть маневри техніки. Про це повідомляє "Суспільне".
Так, під час брифінгу начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив:
Ще раз прохання не знімати, не викладати це в інтернет. Це суворо заборонено.
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