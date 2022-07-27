Компанія Realme представила "розумний" годинник Watch 3 з підтримкою телефонних дзвінків.

Новинка з 1,8-дюймовим LCD-дисплеєм роздільною здатністю 240х286 пікселів дозволяє робити дзвінки. Годинник, пов'язаний зі смартфоном, може приймати вхідні дзвінки, а також робити вихідні за рахунок вбудованих динаміків і мікрофонів з шумозаглушенням.

Акумулятор 340 мА год забезпечує автономність до семи днів без підзарядки.

Захищений від пилу та вологи за стандартом IP68 гаджет підтримує понад сотню видів фізичної активності. За рахунок вбудованих датчиків Watch 3 дозволяють вимірювати пульс, контролювати рівень насичення крові киснем, фіксувати рівень стресу та якість сну.

Першим ринком для Realme Watch 3 стала Індія, де новинка у чорному та сірому кольорах корпусу продається за ціною $50.

Realme Watch 3

Раніше Realme представила смартфон GT2 Explorer Master Edition.