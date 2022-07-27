Застосували C-300: окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова [ Редагувати ]
Фото: вибух
Російські окупанти вранці обстріляли Індустріальний район Харкова ракетами С-300.
Про це в Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляється, було два "прильоти".
"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами жертв немає, але це поки тільки попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було", - повідомив Терехов.
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