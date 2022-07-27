У Черкасах батьки школярів проти офлайн-навчання дітей [ Редагувати ]
У Черкасах батьки школярів збирають підписи під петицією, аби їхні діти не виходили на офлайн навчання. Містяни переживають, що саме наповнені школи - стануть головною ціллю росіян в тилу України. До того ж жоден освітній заклад в місті не обладнаний повноцінним бомбосховищем. Ситуацію дослідив Стас Кухарчук.
Ріжуть, замішують та закатують. Волонтерський центр з перших тижнів війни працює в їдальні однієї з черкаських шкіл. Зараз тут справжній конвеєр з виробництва тушкованок, печива, варення та консервованих борщів для захисників України.
Олена Дністрян, учителька:
Педколектив, технічний персонал, всі працюємо, вся школа працює, батьки допомагають дуже багато.
Утім із початком навчального року вчителям доведеться потроху згортати виробництво - з першого вересня до школи мають повернутися діти. Це розпорядження профільного міністерства, та й керівництво міста - за очне навчання школярів. Директор Дмитро Бунякін запевняє, виконуватиме розпорядження …але й волонтерської справи не полишить.
Дмитро Бунякін, директор школи:
Можливо буде інший формат роботи. Мається на увазі - інші зміни, коли ми будемо це робити. Але найголовніше - це школа, освітній заклад і ми не можемо ….волонтерський центр буде підлаштовуватись під роботу школи.
Щоправда, ситуація досі напружена. Кількість російських обстрілів не зменшується, а з 35 черкаських шкіл укриттям оснащена лише 21. А наявність сховища - головна вимога до освітніх закладів.
…це у вас бомбосховище, чи укриття? - Укриття, укриття!
Заступник директора черкаської гімназії веде нас до тутешнього сховища. Це тир у підвальному приміщенні навчального закладу. Його обладнали й давно підготували для укриття щонайменше дев'ятиста людей. Приміщення вже оглянула спеціальна обласна та міська комісії. Вимогам - підвал відповідає … та от повноцінним бомбосховищем його навряд можна назвати.
Анатолій Крат, заступник директора черкаської гімназії:
Немає у нас необхідних таких великих комунікацій, які потрібні для бомбосховища. Воно будувалось не як бомбосховище. Тому, стіни не армовані, перекриття не армовані - це, по суті, звичайна підвальна будівля.
За рішенням міськвиконкому, учні шкіл, які не оснащенні навіть таким укриттям будуть тимчасово переведені в укомплектовані навчальні заклади. Олена такій перспективі не рада. На літо своїх двох доньок вона відправила у село до родичів, подалі від міста. Та й першого вересня дітей до школи не пустить. На її думку - це небезпечно.
Олена Березовська, мама школярок:
Вони зараз знаходять слабкі місця наші, нашої України, нашого народу. Вони хочуть зробити більш болісним. Школа не є захистом для дітей і я вважаю, що батьки мають вирішувати, чи віддавати дітей до школи, чи ні.
У профільному департаменті міської ради поки розглядають варіант, вивести на очне навчання дітей частково. Решта учнів займатиметься онлайн.
Богдан Бєлов, начальник департаменту освіти Черкаської міської ради:
Зараз ми опрацьовуємо можливість очного навчання 1, 2, 5 та 11 класів. Це категорії дітей, які найбільше потребують його.
Але це не остаточний варіант нового навчального року. Чиновники кажуть, все залежатиме від ситуації на фронті. А поки у мерії вирішують - батьки вже зібрали понад 500 підписів під петицією щодо скасування на цей рік очної форми навчання в школах Черкас.
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