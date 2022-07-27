За добу ворог вдарив по 10 населених пунктах Донеччини. Окупанти застосували проти мирного населення зенітно-ракетні комплекси та артилерію. Рашисти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція. На передовій перебуває спеціальний кореспондент "Подробиць" Руслан Смєщук. Подивімось.

Повз пожежі від чергових прильотів, військову техніку і позиції - бронеавтомобіль їде на передові позиції на Святогірському напрямку. Іншим транспортом сюди - не дістатися. Наразі це одна із найнапруженіших ділянок фронту.

Навкруги - густі ліси. Тут просто як В'єтнам - розповідають бійці. Несподівано зіткнутися із ворогом упритул - та легко.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Противник ходить, натикається на наші взводно-опроні пункти, як правило досить добре дають відпір наші бійці. Противник після того відходить. В принципі такою тактикою зараз і працюємо. На даній місцевості. Місцевість тут доволі складна. Є складнощі - ми один одного часто не бачимо - тож засідки бувають.

Тому кожен вояк тут діє за ситуацією. Помітивши ворога, не можна гаяти дорогоцінні секунди. Доповідати про це, а потім чекати наказу - на відкриття вогню - немає часу. Все набагато простіше: бачиш - стріляй!

Мы как сталкивались, минут по десять. Может короче. Сейчас вот опять. В зависимости от того сколько там людей. У нас по-любому есть дежурный, если вдруг увидел - сразу начинает огонь вести без предупреждения, а потом уже личный состав подключается - помогает ему вести бой.

Крім того, росіяни постійно, як-то кажуть, - простукують ці ліси артилерією. З усіх наявних у них калібрів.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Ворожа артилерія работает по нам, по нашим позиціям, а ми тока чекаємо - коли ж наша буде черга. Міномети, гаубичні гармати, Гради - это однозначно. "Піон" і 152 калібр. Лупят со всего, что у них есть.

Ну а якщо знаходять український опорник - далі за класикою Другої світової війни.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Когда арта їхня работает - засыпают полностью, от 82 до 152 калибра. Засыпают - и конечно же они сразу, сразу же - мгновенно ихняя пехота - нахрапом пытается нас взять. Но мы свои сектора держим.

Часто при цьому застосовують дрони. Але для них, тут є ось така штука.

Відео угрупування об'єднаних сил:

Якщо дрон не запрограмований обратно додому, то він сяде на землю. А якщо запрограмован - ми собьем ему керування.

Умовно неподалік - Святогірська Лавра. Чи радше те, що від неї залишилося. Це одне з останніх відео звідти.

Это первый корпус, архиерейский. Внутри было три или четыре попадания. 2, 3 попадания было.

А це вже Бахмут. Росіяни вчергове накрили місто ракетами із касетними зарядами. І вчергове прилетіло в школу.

Людмила, працівниця школи:

Именно взрыв у нас был не в школе самой - а в саду. Оттуда пошли осколки, получили ушерб и очень серьезный ущерб. У нас 42 окна пострадало. Присутствия военных - здесь не было! Абсолютно! Никаких не было.

Зараз з одинадцяти шкіл Бахмута - зруйновані чи пошкоджені - дев'ять. Крім того, ракети накрили місцевий стадіон. На щастя, обійшлося без жертв.