Реальний шанс повернути Херсон бачать експерти з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Дані розвідки вказують на те, що рф дуже занепокоїлася після останніх влучань нашої армії й терміново перекидає на південь додаткову зброю та амуніцію.

Чому американські "Хаймарси" можуть кардинально змінити розстановку сил, і чи вдасться російському командуванню перегрупуватися під тиском ситуації - військових експертів у Лондоні розпитала Світлана Чернецька.

Українські війська справді просуваються біля Херсона, це підтверджують аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це центр з питань воєнно-політичних конфліктів. Там кажуть, уважно стежать за ситуацією на півдні, бо вона на цей час - непередбачувана. І зараз ЗСУ дуже близькі до того, аби відвоювати Херсон. Це стратегічне місто, яке ще на початку війни захопили окупанти, і де вже почалася активна підготовка до референдуму щодо приєднання до росії.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Ми бачимо, що Україна справді починає створювати доволі надзвичайні можливості для переваги біля Херсону, бо змогли знищити російський контрольно-командний пункт, ангари з амуніцією і починають перерізати деякі дуже важливі лінії постачання, на які росія дуже сильно розраховує. Ми бачимо, що росія перевозить дуже великі обсяги зброї, бо починає переживати, що Україна може прорватися ще ближче до Херсону, це дуже цікава ситуація.

Ця ситуація стала можливою завдяки американським артилерійським системам "Хаймарс", каже експерт. Бо вони влучають дуже чітко і набагато далі, ніж інші установки, які мають на озброєнні наші війська. І переоцінити їхню роль на фронті - неможливо. Особливо для протидії добре відомій російській воєнній тактиці. Бо для просування вглиб фронту рф насамперед покладається на артилерію. І знищення їхніх військових складів - як мінімум сповільнює, а то й унеможливлює, наступ. А ще окупанти керуються застарілою схемою - коли накази спускаються згори, а вояки у полі - не впливають на бій.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

У російському війську тебе можуть застрелити, якщо ти прийняв рішення без вказівки згори, тож вояки мусять чекати, поки їм спустять наказ. Саме тому ми бачимо, що російські командні пункти розміщують якомога ближче до лінії фронту, особливо в проблемних районах, бо вони знають, що не можуть довіряти підлеглим. І це просто чудово для України, бо дає змогу знищувати командні пункти.

Західні війська вже давно перейшли до тактики, коли навіть молодші лейтенанти можуть приймати нестандартні рішення на полі бою. Натомість у росіян ані майори, ані навіть полковники не можуть кроку ступити без відмашки. Їх не вчать думати - лише сліпо виконувати накази, запевняє експерт. У результаті, в цій війні рф втратила більше офіцерів, ніж США за останні пів століття. (і це враховуючи війну у В'єтнамі). А от українці вміють воювати на західний манер. Тому вправно користуються даними західних розвідок, якими щиро діляться з ними країни-партнери. Тож в інституті не сумніваються, що у наших командирів є цілий список стратегічних цілей, от тільки б більше "Хаймарсів" дали для їх виконання.