Рух опору ліквідував групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Херсонській області представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їх документи, серед яких мапи та шифри.
Про це повідомляє ССО ЗСУ.
"Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
На сайті додають, що опубліковані документи, лише частина того, чим вдалося заволодіти представникам руху опору.
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