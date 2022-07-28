Ковід набирає обертів. При чому по всьому світу. Японія, Бразилія, США… Там останні тижні фіксують десятки тисяч нових заражень. В цю статистику потрапив навіть Джо Байден. На щастя, в нього - легка форма, і американський президент уже одужує.

Шириться корона Європою. А експерти вже попереджають про п'яту ковідну хвилю, і появу одразу кількох нових штамів. Чи загрожують вони Україні? Жанна Дутчак - цікавилася.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Європу накриває нова хвиля ковіду. Лише за останній тиждень - три мільйони випадків. За червень-липень кількість хворих зросла втричі, а кількість госпіталізацій подвоїлася. Такі невтішні дані на днях оприлюднили у ВООЗ. І закликали країни - терміново почати діяти та посилювати карантинні заходи. Адже нині в Європі щотижня фіксують близько трьох тисяч смертей від ковіду.

Зростає кількість інфікованих коронавірусом і в Україні. За даними МОЗу, за останній тиждень - майже на сорок відсотків.

І першими це "зростання" відчули працівники швидкої. Бригада прямує до пацієнта з підозрою на ковід…за день - це вже шостий такий хворий.

Світлана Паращук, старший лікар екстреної медичної служби Івано-Франківської області:

До травня ці цифри звелися практично до нуля. Однак вже із перших чисел липня ми бачимо тенденцію до появи цих викликів. І навіть зростання. Їх кількість зараз складає від 7-10 на добу.

У міській інфекційній лікарні - ковідне відділення заповнене вже на сорок відсотків. Для цієї пори року - це високий показник.

Микола Стовбан, гендиректор інфекційної лікарні:

Ми не очікували, що така кількість хворих, яка зараз в нашій лікарні є, що вона така буде на літо. Це є першим признаком того і дзвіночком того, що буде наростання в осінньо-зимовий період хворих на ковід.

Тетяна Джус, заступниця головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області:

Якщо щотижнево минулого року на той час ми реєстрували до 50 випадків, а ми тепер щотижнево маємо сто випадків. То бачите вже наочно видно, що у два рази є рівень вищий, ніж за минулий рік.

Ковід з України нікуди не зник. А лише вкотре видозмінився, кажуть медики. І став ще небезпечнішим.

Микола Стовбан, гендиректор інфекційної лікарні:

Ті хворі, які мають імуноскомпрометовану систему вони й не хворіли ніколи на ковід. Тобто люди, які мали таке захворювання як туберкульоз - вони ковідом практично не хворіли. Це є признаком того, що насправді вірус мутував.

Про мутацію ковіду - говорять і європейські експерти. І називають це причиною зростання захворюваності в різних країнах. Нові штами можуть долати захист вакцин та імунної системи. Тобто, висока імовірність повторних заражень.

Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ:

Цього разу хвиля Covid-19 прогресує завдяки новим варіантам штаму Omicron, причому кожен із цих варіантів демонструє явні переваги розповсюдження перед тими штамами, що циркулювали раніше. Вони набагато заразніші.

У центрі уваги науковців різновид Омікрона з незвичною назвою - "кентавр". Його уперше виявили у травні в Індії. І відтоді цей штам стрімко шириться світом. Дістався вже до США та Європи, а отже рано чи пізно з'явитися і в Україні. Як від нього захиститися? ВООЗ розробили план порятунку.

Андреа Аммон, директор Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності:

Це такий собі гід - як країни можуть підготуватися до осені. Ми наполегливо закликаємо тих, кому за 60 років, та у кого ослаблений імунітет, якнайшвидше отримати бустерну дозу. Також потрібно збільшувати рівень вакцинації в цілому та повертати масковий режим у приміщеннях і транспорті.

Бо зараз, кажуть експерти, більшість країн "розслабилися". А деякі взагалі скасували карантинні обмеження. Це кадри з Мілану. У громадському транспорті, у магазинах та кафе, практично всюди, люди без масок. Автор відео пояснює: масковий режим в Італії нині не обов'язковий, його вимагають лише в літаках і швидких потягах. Скасували й вимоги щодо ковід-паспорта.

В Івано-Франківську карантинного режиму теж не дотримуються. Водій тролейбуса Віктор каже: пасажири перестали носити маски з початком війни.

Віктор, водій тролейбуса:

Ось є наліпки, що в масках мають бути, але ж ніхто... Дуже рідко є в масках. От сьогодні лише одна людина їхала в масці з онкодиспансеру. Все.

Микола Стовбан, гендиректор інфекційної лікарні:

Хочу нагадати, що карантин по ковіду триває. Масочний режим ніхто не відміняв. Не будемо дотримуватися дистанції, носіння масок, то на жовтень місяць ми будемо мати те, що ми мали в жовтні 21 року.

Лікарі радять перевірити залишки запасів масок та антисептиків. А ще - продовжити процес вакцинації.

Тетяна Джус, заступниця головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області:

Я рекомендую, що до початку епідсезону треба провакцинуватися. Як від ковіду, так і від грипу.

З початком війни кількість щеплень в Україні дещо знизилася, кажуть мед фахівці. Але вже в липні - охочих знову побільшало.

Микола Стовбан, гендиректор інфекційної лікарні:

Це можна пов'язати, мабуть, із тим, що зараз вся спільнота читає інтернет і коли вони побачили, що в Європі пішов ріст, вони того і рішили вакцинуватися. Бо вакцинація вберігає від складного перебігу ковіду. Вже звернулося до нас в пункти щеплення двадцять тисяч внутрішньо переміщених осіб.

З дев'ятнадцятого липня в Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини проти ковіду. Поки - лише тим, кому за шістдесят, а також людям, які проживають у пансіонатах, з інвалідністю та хронічними хворобами.