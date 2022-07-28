Жінка висадила капусту просто у ворожому танку! Така, кумедна, на перший погляд, новина днями підірвала десятки інтернет-ЗМІ. Мовляв, господиня знайшла, як використати обгорілу бойову машину, яку окупанти, тікаючи з Київщини, залишили в жінки на городі. Втім, реальна картина - значно сумніша. Наш матеріал - із селища Велика Димерка.

Селище Велика Димерка - це всього 30 кілометрів від Києва. Численні знищені будинки нагадують про те, що кілька місяців тому рашисти намагалися встановити тут свої порядки.

Вони заїжджали сюдой виїжджали тудой, бо там тоже до сусідів заїжджали.

Юлія розповідає, Як танк опинився в неї на городі. Від постійних обстрілів доводилося два тижні ховатися з трьома дітьми у погребі. А потім жінка вирішила виїхати до Житомирської області. За кілька днів село окупували російські війська.

Юлія Семиног, жителька смт Велика Димерка:

З 15 березня по словам сусідів сюди заїхала група танків з російськими військовими. Тепер даже коли на нього дивишся, то згадуєш ті дві неділі, що ми тут прожили. Були навіть такі моменти, те що в мене дівчина 13 років, я її хотіла підстригти під хлопчика, після цих. Розказували, що були ізнасілованія і всяке таке, це дуже страшно.

Коли ж ворог відступив, жінка повернулася в рідне селище. Те, що побачила, - налякало. Будинок, який родина нещодавно звела, - був повністю знищений.

Юлія Семиног, жителька смт Велика Димерка:

Коли ми зайшли, то це було жесть, це м'яко кажучи. Це були сльози, це були емоції, було тяжко. Тут дві ями ще було посередині, були два прильота чи три, рови були дуже великі десь приблизно по два метри. Вони каталися як хотіли, шашлики жарили, себе чувствовали дуже замечательно.

За такі дикі розваги наші захисники помстилися. Рашистський танк, на якому ворожі вояки розважалися у Юліному дворі, - бійці ЗСУ знищили. Залишки ворожої воєнної машини - досі стоять на городі.

Жінка звернулася до чиновників із проханням забрати танк. Але ті занадто довго вирішували, хто саме має це зробити. Висаджувати городину господині довелося просто поруч із підбитим танком.

Юлія Семиног, жителька смт Велика Димерка:

Ми чекали, десь місяць-півтора чекали, пока його заберуть. Його не забирали. Домовились що його заберуть по осені, коли ми зберемо урожай.

Прибираючи на подвір'ї, сім'я знайшла та викинула безліч речей та сухпайків ворожих солдатів. А ще номерний знак підбитого танку - з цифрою "13".