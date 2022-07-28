Оргкомітет українського етапу конкурсу "Міс Всесвіт" ("Міс Україна Всесвіт") і Анна Неплях, яка в ньому перемогла у 2021 році, звернулися до організаторів міжнародного конкурсу з проханням усунути від участі в ньому російську модель Ганну Ліннікову, яка перемогла в "Міс Росія".

Ганна Неплях у своєму Instagram:

Я вважаю, що Росія має бути забанена у всьому цивілізованому світі, щоб це стало для них уроком. Це має бути уроком як для цих "невинних" людей, так і для їхнього уряду. Весь світ дивиться, як вони катують нас, і дозволяє їм брати участь у мирних івентах типу "Міс Всесвіт".

Раніше генеральний директор конкурсу "Міс Росія" Анастасія Біляк заявляла, що організатори національного конкурсу вже спілкувалися з представниками міжнародного та отримали підтвердження того, що на 22-річну уродженку Оренбурга Ганну Ліннікову чекають на "Міс Всесвіт".

Нагадаємо, що на конкурсі "Міс Всесвіт-2021" перемогла представниця Мексики Андреа Меза. Українка Єлизавета Ястремська не увійшла до ТОП-21.