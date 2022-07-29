Ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію.

ЗСУ відбили кілька атак російської армії на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським у Луганській області. Окупанти тиснуть з усіх боків, щоб прорвати луганський фронт і вийти до великих міст Донеччини. Проте наші захисники тримають орків практично на місці.

Загарбники застосовують артилерію та авіацію. Методика наступу на Донбасі вже стала традиційною для російських терористів - будинки та інфраструктуру нищити, людей - вбивати. Та попри це, рашисти відчувають спротив навіть на окупованих територіях.

Так, у Маріуполі пролунав вибух. І, як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, рашисти від страху влаштували стрілянину з автоматів. Євген Соломін зібрав новини чергової доби на Донбасі.

Окупований російськими військами Алчевськ знову не спав. Та й як тут спати, коли вибухають склади з боєкоплектами та бази окупантів.

Перед цим не спали в окупованому Хрустальному, Кадіїівці, Ірміно та в тролейбусному депо того ж Алчевська. Росіяни скрізь на окупованих 8 років тому територіях облаштували склади. Тепер стара зброя злетіла у повітря, а нову не підвезли. А якщо і доправлять - буде чергова "бавовна".

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Нова зброя, як ми бачимо, працює чудово і надалі продовжуєть в тилу російської армії вибухати склади, казарми з особовим складом, вони цілими пачками там гинуть.

Ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки з повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. Наші війська відбили шість атак ворога, зокрема, й танкових. Росіяни вимушені були відійти із втратами. Отримали по зубах московити і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Пройти вони Луганщину досі не можуть. Досі гине у них солдатня всяка там, досі вони втрачають техніку і нічого не можуть зробити з нашими захисниками. Віримо нашим Збройним Силам і допомагаємо їм надалі.

Росіяни кинули понтонну переправу через Сіверський Донець і так поєднали окуповані Сєвєродонецьк із Лисичанськом.

Місцеві кепкують, що окупанти не врахували погоди. Щойно почнуться дощі, українські чорноземи перетворяться на болото. Відступати оркам буде непросто - зав'язнуть.

Місцеві намагаються виїжджати з-під окупації. Шлях - важкий, недешевий, але люди обирають цивілізацію, ніж "руський мир" та фільтраційні табори.

Окупанти тиснуть на Білогорівку та Верхньокамʼянське з усіх боків фронту. Мета одна - захопити Луганщину та прорватися до великих міст Донеччини. Однак наші бійці тримають окупантів практично на одному місці.

Бахмут - обстрілює російська армія.

У цьому будинку знаходиться чоловік. Його дістали. Зараз поліцейські намагаються відкрити ворота. Уже вивели…

Майже добу рятувальники розбирали напівзруйнованих готель у центрі міста.

Ми знаходимось на місці авіаудару по Бахмуту, по готельному комплексу. Наразі рятівники розбирають завали.

Аварійно-пошукову операцію проводили і в Торецьку.

Російські війська зруйнували житловий будинок. У пʼятиповерхівці частково впала покрівля та перекриття з п'ятого по третій поверх. Людей засипало розтрощеними стінами їхніх осель.

Інформація ГУ ДСНС України в Донецькій обл.:

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано трьох людей - двох чоловіків та жінку. Також виявлено та вилучено тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Слов'янський напрямок - в пріоритеті в окупантів. Але Сіверський Донець став природною перешкодою для російських загарбників. До противника тут близько 200 метрів. Наші оборонці тримають позиції.

Сам Слов'янськ зазнав чергових обстрілів.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Знов обстріляли. На щастя, поранених та загиблих немає. Зруйнована одна будівля. Приватна будівля. Тримаємось, ми разом, бережіть себе!

Міста Донеччини ворог обстрілював з авіації, зенітно-ракетними комплексами "С-300" та з реактивних систем залпового вогню.