Українські діти потерпають не лише від ворожих ракет та душевних травм. Небезпечні недуги і страшні діагнози - ще один виклик. У Львові вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині. Стовбурові клітини пересадили трирічній дівчинці із Волині.

Рік тому лікарі виявили у неї пухлину головного мозку. І трансплантація була чи не єдиним шансом на одужання. Процедура минула успішно. І маленьку пацієнтку вже готують до виписки. В Україні пересадки кісткового мозку потребували майже дві сотні дітей. Частина із них через війну виїхала за кордон. Проте чимало - досі чекають на порятунок вдома. Про успіхи медиків в тилу розкаже Христина Гашенко.

Вона щаслива і усміхається. На цих кадрах 3-річна Улянка після трансплантації кісткового мозку. Радісне відео зняла мама дівчинки. Бо ж до малечі сторонніх не пускають.

Мама Улянки:

Ми зараз знаходимося в спеціальному боксі, щоб не занести інфекції, бактерії.

Про хворобу дівчинки батьки дізналися випадково. Улянці під час подорожей автомобілем часто ставало зле. Зробивши обстеження, лікарі діагностували онкозахворювання. За рік дівчинка пройшла 9 блоків хіміотерапії.

Мама Улянки:

Після 9 хімій нам показало МРТ, що все чудово виглядає, але щоб це закріпити і бути більш впевненими в її житті, бо ніхто не знає як піде, що далі. То ми вирішили зробити 10 хімію високодозну і зробити пересадку.

Донором трансплантації стала сама Улянка. У дівчинки медики спочатку відібрали клітини. Заморозивши їх, провели високодозну хіміотрапію. А потім ці клітини ввели дівчинці. Процедура минула безболісно.

Христина Запоточна, лікар-онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

Воно тривало 20 хвилин, це було 70 мл рідини, яку ми вливали повільно, тому її це нічого не турбувало. Ми її кожні 2 хвилини перепитували, тебе болить? Тебе щось свербить? У тебе все добре? І це напевно її найбільше турбувало із всієї процедури.

Мама Улянки:

Треба було вилежати, висідіти. Молодець, вона слухняна, висиділа, вилежала. Дотримувалася всього. Саме головне, щоб не допустити ніякої інфекції.

До трансплантації кісткового мозку львівські онкологи готувалися більше року. 12 медиків спеціально навчалися в клініках Італії та України.

Северин Фернеза, лікар-онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

Ми вчилися за кордоном, їздили до Києва, бо зараз всі дитячі трансплантації до цього часу проходили у Києві. Один лікар нічого не вирішує, одна особа нічого не вирішує і це має бути збудована система, має працювати команда лікарів, медсестер, має працювати лабораторія.

Щороку в Україні пересадки кісткового мозку потребує близько двох сотень дітей. Невеликій частині її проводили медики київського Охматдиту. Іншим пацієнтам доводилось шукати донора за кордоном, і коштувало це дуже дорого. В Україні такі процедури є безкоштовними.

Андрій Синюта, керівник Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

На сьогоднішній день держава компенсовує лікарні в межах 1 мільйону, 1 мільйону 200 тисяч і, на щастя, для пацієнтів це є безоплатно.

До початку повномасштабного вторгнення росії, у Львові панували проводити щороку до 20 трансплантацій. І зараз тут готові проводити пересадки усім, хто потребуватиме такого лікування.