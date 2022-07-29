Верховна Рада 29 липня проголосувала в цілому законопроєкт №7398, який передбачає проєктування бомбосховищ у нових будівлях. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Відтепер нове житло, яке будуватиметься в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття, яке розташоване неподалік.

Містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється.

Доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

На період воєнного стану та впродовж року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

Простими словами: тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему.

Таким чином після війни будинки в Україні будуватимуться на кшталт ізраїльських - з обов'язковим укріпленим підземним паркінгом, який в разі необхідності служитиме як бомбосховище.