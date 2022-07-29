У США недостатньо розвідданих про удар по полонених в Оленівці - Кірбі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати Америки (США) на даний момент не мають достатньо розвідувальних даних про удар по українських полонених в Оленівці (Донецька область).
Про це повідомляє у Twitter репортер "Голосу Америки" Міша Комадовський, який цитує координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
"У нас просто недостатньо інформації, щоб розумно коментувати ці дуже ранні повідомлення", - зазначив Кірбі.
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