Зеленський закликав визнати росію країною-терористом [ Редагувати ]
росію мають визнати країною-терористом після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що рішення необхідне вже зараз
"Має бути чітке юридичне визнання росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що удар по Оленівці - це свідомий російський воєнний злочин, масове вбивство українських військовополонених.
"Зараз гаранти (МКЧХ і ООН - ред.) мають реагувати. Маємо захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав президент.
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