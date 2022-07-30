Україна відвоює захоплені росією території: екс-голова ЦРУ назвав умову [ Редагувати ]
Україна зможе повернути території, захоплені російськими окупантами під час війни. Про це свідчить заява екс-директора ЦРУ та колишнього голову Центрального командування збройних сил США Девіда Петреуса в інтерв'ю Bild.
Але для цього потрібно, щоб західні країни та НАТО продовжували військову підтримку.
Насправді здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі... гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший поступ рф і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого.
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