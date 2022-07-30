Україна зможе повернути території, захоплені російськими окупантами під час війни. Про це свідчить заява екс-директора ЦРУ та колишнього голову Центрального командування збройних сил США Девіда Петреуса в інтерв'ю Bild.

Але для цього потрібно, щоб західні країни та НАТО продовжували військову підтримку.