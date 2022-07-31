У неділю, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час. Про це повідомляється у Telegram мера Олександра Сєнкевича.

За його словами, потужні вибухи лунали після першої години ночі і близько п'ятої ранку.