На Донеччині росіяни зосереджують сили для захоплення міста Бахмут. Такі висновки роблять фахівці Американського Інституту дослідження війни. Вони зазначають: імовірність взяття міста - низька. Втім, потужні обстріли, які майже не припиняються вже кілька тижнів, швидше за все - триватимуть і надалі.

Про ситуацію в Бахмуті - наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення та Нацполіції.

Масований обстріл Бахмута. Один з палаючих будинків. Рятівники намагаються загасити пожежу.

Ці кадри зроблені в житловому кварталі Бахмута після чергового обстрілу. Внаслідок загарбницьких дій пошкоджено шість багатоповерхівок і шість приватних будинків.

Мы с мамой пили чай, услышали звуки неприятные, начали спускаться в подвальное помещение. Вслед за нами пробило дверь в ванной комнате. В общем, еле успели спастись.

Втім швидко сховатися від ворожих ударів вдалося не всім.

Вам скорая надо? - Нет. - А кровь? - Мужа убило, держала на руках.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції:

Попередньо касетними боєприпасами поцілили по деяких районах міста. За попередньою інформацією є загиблі, є поранені.

Росіяни день у день методично знищують Бахмут, застосовуючи заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси. Відтак Надзвичайникам чи не щодня доводиться гасити пожежі, спричинені російськими обстрілами. Медикам - рятувати життя поранених. Поліцейським - фіксувати сліди рашистських злочинів.

Ось фрагменти снаряда, який приземлився у дворі багатоповерхівки. Загинула одна людина.

На Донеччині для ворожої армії Бахмут - серед цілей номер один, зазначають воєнні аналітики. Обстріли міста й населених пунктів довкола нього ворог майже не припиняє. Але російські війська тільки й можуть, що воювати з житловими кварталами, бо на полі бою особливих успіхів не мають.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір'я, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. Вів штурмові дії в районах Вершини й Травневого. Успіху не мав.

Аналітики Американського Інституту дослідження війни не виключають, що росіяни можуть провести потужну наступальну операцію на Бахмут. Втім, за висновками аналітиків, жодних ознак, що ворог зможе досягти мети, наразі немає.