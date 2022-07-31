Ціни на продукти: скільки коштує молоко і масло [ Редагувати ]
В Україні щодня зростають ціни. Проте, вершкове масло і молоко подекуди навіть стали дешевшими. Про це повідомляє agrotrend.com.ua.
- Так, молоко 1% однієї з торгових марок у порівнянні з серединою липня знизилося в ціні з 34,21 до 32,45 грн за пакет місткістю 900 мл.
- Такий самий пакет молока 2,6% іншої марки також став дешевшим - його ціна знизилася з 34,52 до 33,46 грн.
Тож ціни на молоко у другій половині липня стали нижчими, ніж у першій.
А ось із цінами на вершкове масло не все так однозначно. Деякі торгові марки знизили вартість своєї продукції, інші підвищили.
Ціни коливаються в проміжку 59 грн - 80 грн.
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