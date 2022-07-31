Під Миколаєвом після обстрілів вирує велика лісова пожежа (відео) [ Редагувати ]
Під Миколаєвом після нічного обстрілу окупантів вирує велика лісова пожежа. Про це повідомили місцеві мешканці, передає "Українська правда"
До ліквідації пожежі залучені рятувальники, військові та місцеві мешканці.
Під Миколаєвом після нічного обстрілу велика лісова пожежа.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2022
Відео "Української правди" pic.twitter.com/pPAily9uEo
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України та засновник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський з дружиною.
В Офісі президента заявили, що вбивство бізнесмена не було випадковим - він був ціллю росіян.
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