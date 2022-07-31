Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Пошкоджені низка об'єктів міста.

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві - отримали поранення.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.

На місцях прильотів виникло кілька пожеж - зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється.

Зазначимо, що до цього повідомлення в ефірі телемарафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що за попередніми даними дві людини загинули, а три отримали поранення.