Обстріл Миколаєва: подробиці масованої атаки на місто [ Редагувати ]
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
Пошкоджені низка об'єктів міста.
Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві - отримали поранення.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.
На місцях прильотів виникло кілька пожеж - зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється.
Зазначимо, що до цього повідомлення в ефірі телемарафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що за попередніми даними дві людини загинули, а три отримали поранення.
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