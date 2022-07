Увечері 31 липня в Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією чутні звуки стрілянини і сирени. Косівський спецназ вже стягнув свої сили.

Про це повідомляє сайт telegrafi.com.

Повідомляється, що до мосту через річку Ібер вийшли посилені сили косовського спецназу, натовського KFOR та італійських карабінерів. Тим часом місцеві серби виходять на вулиці, а в мережі з'являються відео зі звуками сирен і автоматних черг.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що в муніципалітеті Зубін-Поток серби вже перекрили дорогу.

"У Зубин-Потоку біля села Рудар стоїть блокпост. Була поширена неправдива інформація про те, що муніципалітет буде заблокований спецназом, що абсолютно не відповідає дійсності, такого наміру немає", - повідомив представник косовської поліції Бесім Хоти.

Крім того, стало відомо, що спрацювала сирена, яку серби використовують для організації акцій протесту. За поки непідтвердженими даними, вони вже будують барикади на великому перехресті в Рударі на регіональній дорозі Приштина - Лепосавік, яка веде до пункту прикордонного переходу Яринья. Рух також заблоковано вантажівками.

Вже відомо, що людям на цьому КПП радять повернутися до Сербії, а на автомагістралях на півночі Косово помічені люди в масках.

Зазначимо, ескалація проходить за кілька годин до вступу в силу нового порядку, згідно з яким косовські серби з виданими Сербією номерними знаками на авто, повинні переоформити їх на знаки Косово (RKS). Крім того, громадянам Сербії на території частково визнаної держави видаватимуть тимчасові документи, які замінять сербські.

