У понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством. Про це повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

У МЗС України назвали цю подію "днем полегшення для всього світу".

Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.

The day of relief for the world, especially for our friends in the Middle East, Asia, and Africa, as the first Ukrainian grain leaves Odesa after months of Russian blockade. Ukraine has always been a reliable partner and will remain one should Russia respect its part of the deal.