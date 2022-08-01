У понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством. Про це повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

У МЗС України назвали цю подію "днем полегшення для всього світу".

День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади.

Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.