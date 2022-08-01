Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії [ Редагувати ]
Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.
Обмеження були запроваджені проти Збройних сил та військово-промислового комплексу країни.
Голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута заявляє:
Президент володимир путін та російські військові несуть відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням фундаментального міжнародного права.
Санкції були запроваджені проти:
- Збройних сил росії, включаючи матеріально-технічне забезпечення;
- оборонних підприємств, які відповідальні за постачання зброї.
Також під санкції потрапили страхова компанія "СОГАЗ", "російські залізниці" й оборонні підприємства, які займаються дослідженнями, виробництвом та випробуваннями військової техніки.
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