В аптеку - із рецептом. Електронним. Відсьогодні антибіотики можна буде купити лише з дозволу лікаря. Як це працюватиме? І чому взагалі вирішили запровадити таке нововведення - про це будемо говорити докладно із гостем. Та спершу - подивіться матеріал Карини Вакарєвої. Яка виписала рецепт-інструкцію для кожного покупця, який збирається іти в аптеку.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

З 1 серпня антибіотики в Україні можна купити лише за рецептом. Рішення ухвалили, щоб контролювати продаж та запобігти самолікуванню такими препаратами.

Андрій Сліпуха, керівник відділу впровадження HELSI:

Якщо пацієнт дійсно потребує антибіотику, а він перед цим вже приймав цю діючу речовину з тих чи інших причин, без рекомендацій лікаря - момент, коли це дійсно буде необхідно - антибіотик може не допомогти.

Виписуватимуть антибіотики лікарі після того, як оглянуть пацієнта. Рецепти поки що будуть двох видів - електронні та паперові.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря. Головна умова - бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Для цього потрібно мати підписану декларацію із сімейним лікарем чи зареєструватися на місці при отриманні рецепту. Достатньо мати із собою документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код.

Андрій Сліпуха, керівник відділу впровадження HELSI:

Для переселенців ніяких проблем немає, тому що до лікаря за електронним рецептом може звернутися будь-хто. Тобто, будь-який лікар, без прив'язки до декларації первинної ланки - це педіатр, терапевт або сімейний лікар, або вторинної ланки - за потреби може виписати такий електронний рецепт.

У випадку, якщо лікарня не працює з електронною системою охорони здоров'я - пацієнту випишуть паперовий рецепт. Який так само прийматимуть в аптеках.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Працівник аптеки для відпуску цього антибіотику ставить штампік "погашено-відпущено". А в разі, якщо відпускає частину курсу - "відпущено частково" і прописує кількість доз, які були відпущені при першому зверненні для того, щоб при наступному зверненні закрити цей рецепт.

До "антибіотиків за рецептом" українці ставляться схвально.

Це дуже вірно. А навіщо люди купляють і самі себе гроблять?

Нарушается микрофлора кишечника и потом уже ніякі медикаменти не помагають.

Це буде правильно, коли будуть звертатися до фахівців і коли людині будуть радити. Можливо, він їй не потрібен.

Опасная штука.

Медикаменти хворий купуватиме за власний кошт. Однак, зауважу, що лікар дає рецепт лише на діючу речовину, а пацієнт самостійно обиратиме виробника і торгову марку препарату у межах свого бюджету. Якщо аптеки відпускатимуть антибіотики без рецепту - їм загрожує штраф.

Андрій Сліпуха, керівник відділу впровадження HELSI:

З 23-го року має бути штраф на рівні від 5 100 гривень - якщо це було в аптеці вперше зроблено таке порушення. І 10 200 гривень, якщо таке порушення було виявлено другий раз в календарному році.

Перехідний період триватиме до кінця 22-го року. За цей час оцифруватися мають всі. Антибактеріальні препарати продовжать відпускати без рецепта у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.