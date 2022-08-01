На столах - російські снаряди, які вже перетворилися на металобрухт.

Донати зменшуються, а потреби - зростають. Аби швидше виконувати запити від наших військових, у Дніпрі відкрили виставку "Уламки росії". На ній показали й залишки боєприпасів окупантів, і частини безпілотників. А пожертвувати для військовослужбовців можна, придбавши сувенір.

Пан Микола показує уламки російських снарядів і розповідає 6-річному синові Сергію з якого озброєння окупанти стріляють по Дніпру, по мирним людям. Сам же чоловік має військове минуле.

Віктор Карабута - житель Дніпра:

З перших днів агресії дитина грає у війну, яка хороша держава? Мертвые русские, Да. Тому виставка потрібна. Що це летить він повинен розуміти. Що таке ракета, що таке танк. Що таке БТР, БМП. Я йому все розповідаю, як від чого боронитися.

На столах - російські снаряди, які вже перетворилися на металобрухт. Як приміром і ось ця ракета "Калібр". Такі ворог запускає з Чорного моря по Дніпропетровщині.

Ось ця ракета прилетіла в місто дислокації наших військовослужбовців, носова частина. Не буду казати де, вона влучила, убила "Зайця". Ця ракета под Покров, Дніпропетровська область. Вона не долетіла, щось впало. Щось трапилось. ЇЇ МНСники підірвали.

А це майже не ушкоджені безпілотники - типу Гранат та Орлан 10. Їх успішно перехопили наші військові. Тепер вони експонати на виставці "Уламки росії".

Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

Наша мета - показати, що це металобрухт і що його можна легко нищити. Окремо на нашій виставці є зброя. Зброя іноземного виробництва. Зброя, яка сьогодні нищить танки. САУ, гармати. Нищить весь той металобрухт.

Це про Джавеліни та Ігли, якими вміло керують наші захисники. Ще одна мета виставки - збір коштів для ЗСУ.

Тарас Шмут - представник військового департаменту, голова благодійного фонду "Повернись живим":

Важливо забезпечувати тепловізорами, забезпечувати нічниками, але ми розуміємо, що збудувати мобільний пункт розвідки, це теж дуже важливо, що збільшить мобільність на полі бою. Один з таких великих проектів, це сто лелек, на які ми зараз починаємо збирати. А також забезпечення мобільністю - це збір на 100 пікапів.

Аби закрити ці запити військових, потрібні десятки мільйонів доларів. Задонатити на допомогу військовим можна відвідавши виставку у Дніпрі. Вхід звісно безкоштовний, але зробити благодійний внесок можна ще при вході. На виставці є і сувенірна продукція, яку можна придбати - це футболки, бейсболки, наліпки - виручені гроші підуть до фонду "Повернись живим". Експонати "Уламки росії" будуть у вільному доступі для відвідувачів до 5 серпня.