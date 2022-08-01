Росіяни штурмують Соледар, Вершину, Бахмут, Авдіївку та Піски - Генштаб [ Редагувати ]
Українські захисники відбили штурм російських окупантів Соледара, Вершини та Бахмута. Біля Авдіївки та Пісків точаться бої. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 серпня.
- На Сіверському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині.
- Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.
- На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще 14-ти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов.
- На Слов’янському напрямку противник з танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.
- Неподалік Мазанівки Сили оборони викрито та знешкоджено розвідувальну групу противника.
- На Краматорському напрямку через значні втрати живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, противник активних наступальних дій не вів.
- Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.
- На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.
- В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені та зазнали втрат. Залишки групи втекли.
- Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків і Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.
- Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів.
- Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.
Нагадаємо, що на думку аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW), російські війська створюють умови для наступу на Харківщину.
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