Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут: подробиці війни за український Донбас [ Редагувати ]
Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут. Проте їм протистоять наші воїни, тож рашистам ні про що відзвітувати перед керівництвом. Стратегічними напрямками для орди також є Слов'янськ та Авдіївка.
З Луганщини намагаються пробратися ворожі розвідувальні групи. Тільки минулої доби українські військові знешкодили дві ДРГ.
Подробиці війни за український Донбас - збирав Євген Соломін.
Район Ісаківського водосховища в Алчевську. Ще мінус один склад боєкомплектів російської армії.
Ірміно - ситуація аналогічна. Від потрапляння високоточних ракет пожежа та детонація тривала годинами. Розльот рашистських снарядів - на десятки кілометрів.
У Первомайську під ранок прилетіло в район колишнього обʼєднання "Первомайськвугілля". Тут проживали орки. Точне влучення - і кілька десятків окупантів з росії уже не воюватимуть. У Луганську так само було гучно, проте з іншої причини: рашисти демонстративно застосовували ППО - освітлювали нічне небо та розганяли горобців.
Палало і в окупованому Сватовому - неподалік залізничної станції.
Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:
Невідомі патріоти спалили у Сватовому розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці. Орки використовували залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.
Води, світла, газу немає й не буде, проте є зомботелевізор. В окупованому Сєвєродонецьку помітили ось цей пересувний ящик на колесах.
Раніше аналогічний бачили в тимчасово окупованому Маріуполі. Тепер "техніку" відправили на "зомбогастролі" в іншу частину Донбасу.
Поки пропагандисти розказують про відбудову-розбудову з покращенням та поліпшенням, "русский мир" демонструє своє нутро в Сєвєродонецьку... А ще - Рубіжному, Лисичанську…та Попасній. Тут асвабадітелі буквально стерли з лиця землі цілі села. Разом з мирними українцями.
Білогорівка та Верхньокамʼянське - тримають оборону. Орки атакують, наші відбивають. І так - понад два місяці. Захисники не дають змоги росіянам захопити два села на Луганщині і вийти на адміністративну межу області.
Так в окупованому Донецьку та Макіївці орки розміновують міни-пелюстки. Перед цим вони самі ними й обстріляли ці території. Заборонені міжнародними конвенціями, снаряди практично непомітні. Але якщо на наступити на міну, може відірвати кінцівку. Вибухає будь-якої миті навіть без контакту з людиною чи технікою.
Бахмут вкотре під обстрілами окупантів. Прильоти скрізь - і по багатоповерхівках, і по приватному сектору.
Рятувальники після обстрілів не встигають ліквідувати одне загоряння, як орки починають знову гатити з артилерії та авіації. Пожежникам доводиться їхати в іншу частину Бахмута.
Ворог тут намагається повторити те, що він робив на Луганщині - знищити все живе, а місто перетворити на руїни.
Інститут вивчення війни:
Російське командування намагається використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб тиснути на Бахмут зі сходу. Дуже малоймовірно, що наступальні російські операції дозволять взяти Бахмут, який є добре захищеним.
За даними Генерального штабу, українські військовим вдалося зірвати наступ росіян на Бахмут та Краматорськ. Окупанти намагалися просунутися в районах сіл Кам'янка та Піски, але штурм провалився. Проте рашисти мають частковий успіх у напрямку Авдіївки.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:
Противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.
Евакуація з Донеччини нині стала обов'язковою. Намасмперед залишити регіон мають родини з дітьми.
З Покровська залізницею вивозитимуть людей у Кропивницький. Не припинятимуть евакуаційних поїздок і автобуси. До холодів усі жителі Донеччини мають виїхати за межі області, аби взимку не замерзнути без опалення. Це вбереже і від російських бомб.
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Наша армія вже влаштовує орді пекло. На тимчасово окупованих територіях вибухають машини з колаборантами, і горять склади з боєприпасами. Так, цими вихідними не встигли росіяни розвантажити поїзд із підкріпленням - як згоріло все. Докладніше - у сюжеті.
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