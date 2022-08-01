Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут. Проте їм протистоять наші воїни, тож рашистам ні про що відзвітувати перед керівництвом. Стратегічними напрямками для орди також є Слов'янськ та Авдіївка.

З Луганщини намагаються пробратися ворожі розвідувальні групи. Тільки минулої доби українські військові знешкодили дві ДРГ.

Подробиці війни за український Донбас - збирав Євген Соломін.

Район Ісаківського водосховища в Алчевську. Ще мінус один склад боєкомплектів російської армії.

Ірміно - ситуація аналогічна. Від потрапляння високоточних ракет пожежа та детонація тривала годинами. Розльот рашистських снарядів - на десятки кілометрів.

У Первомайську під ранок прилетіло в район колишнього обʼєднання "Первомайськвугілля". Тут проживали орки. Точне влучення - і кілька десятків окупантів з росії уже не воюватимуть. У Луганську так само було гучно, проте з іншої причини: рашисти демонстративно застосовували ППО - освітлювали нічне небо та розганяли горобців.

Палало і в окупованому Сватовому - неподалік залізничної станції.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Невідомі патріоти спалили у Сватовому розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці. Орки використовували залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.

Води, світла, газу немає й не буде, проте є зомботелевізор. В окупованому Сєвєродонецьку помітили ось цей пересувний ящик на колесах.

Раніше аналогічний бачили в тимчасово окупованому Маріуполі. Тепер "техніку" відправили на "зомбогастролі" в іншу частину Донбасу.

Поки пропагандисти розказують про відбудову-розбудову з покращенням та поліпшенням, "русский мир" демонструє своє нутро в Сєвєродонецьку... А ще - Рубіжному, Лисичанську…та Попасній. Тут асвабадітелі буквально стерли з лиця землі цілі села. Разом з мирними українцями.

Білогорівка та Верхньокамʼянське - тримають оборону. Орки атакують, наші відбивають. І так - понад два місяці. Захисники не дають змоги росіянам захопити два села на Луганщині і вийти на адміністративну межу області.

Так в окупованому Донецьку та Макіївці орки розміновують міни-пелюстки. Перед цим вони самі ними й обстріляли ці території. Заборонені міжнародними конвенціями, снаряди практично непомітні. Але якщо на наступити на міну, може відірвати кінцівку. Вибухає будь-якої миті навіть без контакту з людиною чи технікою.

Бахмут вкотре під обстрілами окупантів. Прильоти скрізь - і по багатоповерхівках, і по приватному сектору.

Рятувальники після обстрілів не встигають ліквідувати одне загоряння, як орки починають знову гатити з артилерії та авіації. Пожежникам доводиться їхати в іншу частину Бахмута.

Ворог тут намагається повторити те, що він робив на Луганщині - знищити все живе, а місто перетворити на руїни.

Інститут вивчення війни:

Російське командування намагається використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб тиснути на Бахмут зі сходу. Дуже малоймовірно, що наступальні російські операції дозволять взяти Бахмут, який є добре захищеним.

За даними Генерального штабу, українські військовим вдалося зірвати наступ росіян на Бахмут та Краматорськ. Окупанти намагалися просунутися в районах сіл Кам'янка та Піски, але штурм провалився. Проте рашисти мають частковий успіх у напрямку Авдіївки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

Евакуація з Донеччини нині стала обов'язковою. Намасмперед залишити регіон мають родини з дітьми.

З Покровська залізницею вивозитимуть людей у Кропивницький. Не припинятимуть евакуаційних поїздок і автобуси. До холодів усі жителі Донеччини мають виїхати за межі області, аби взимку не замерзнути без опалення. Це вбереже і від російських бомб.