Ані Лорак опинилася в не найкращому становищі. Артистку-зрадницю покинув бойфренд Єгор Гліб, її компанія закрилася, а з грошима в неї тепер тугувато. Про це для росЗМІ розповів продюсер Леонід Дзюник.

"У тому, що він (Єгор Гліб. - ред.) втік від Лорак в США, немає нічого дивного. Видно, у неї стало зовсім погано з грошима. Звідки їм взятися, коли толком немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому не здалася. Або вона думала, що потрібна йому як жінка?", - сказав Дзюник.

Відомо, що ТОВ "Ані Лорак Продакшн", що займалася створенням кліпів, пісень і організацією концертів, припинила діяльність за рішенням податкової.

Ані Лорак лишилася без концертів в рф, які планувала на весну цього року.

Нещадовно опублікували відео її виступу на вірменському весіллі в Єревані.

Ані Лорак так і не висловилася про повномасштабне вторгнення росії в Україну й не назвала рф ворожою країною.

У 2020 році стало відомо, що Єгора Гліб, саунд-продюсер у Black Star російського репера Тіматі, почав зустрічатися з Ані Лорак.

Єгор Гліб - ексчоловік української співачки TAYANNA, з яким вона розлучилася у 2014 році, через три роки шлюбу. У колишнього подружжя є син Даніель.