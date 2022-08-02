Тайвань посилює бойову готовність: Китай починає військові навчання [ Редагувати ]
У вівторок, 2 серпня, Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності на тлі можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Тим часом Китай починає військові навчання в Південно-Китайському морі.
Як інформує видання Reuters, посилаючись на офіційне центральне інформаційне агентство острова, Тайвань оголосив посилення бойової готовності сьогодні, зранку 2 серпня з терміном до 4-го числа поточного місяця.
Варто зазначити, що в армії Тайваню існує два рівні бойової готовності:
- перший - це період звичайної бойової готовності (мирний час)
- другий - це період оборонних боїв (воєнний час).
Крім того, за даними місцевих ЗМІ, ВПС Тайваню вже перекинули додатково вісім винищувачів "Міраж-2000" французького виробництва на авіабазу в південно-східному секторі Тайдун.
Тим часом Китай напередодні можливого візиту Пелосі до Тайваню розпочинає нові військові навчання в Південно-Китайському морі.
Так, 2 серпня Морське командування КНР повідомило, що проведе навчання від сьогодні з 00:00 та до 6 серпня 00:00 за місцевим часом. Тож на цей термін захід сторонніх кораблів за вказаними координатами буде заборонений.
У соцмережах вже активно публікують відео з рухом військової техніки у бік провінції Футзянь - вона знаходиться за 150 км від Тайваню.
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