Після гучних вибухів у Миколаєві почалася пожежа [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 в одному з районів міста почалась пожежа.
Про це повідомляє мер Миколаїва Олександр Сєнкевич.
Деталей мер не повідомляє, однак зазначив, що у місті з'явилися перебої з електрикою.
"Прошу всіх максимально дотримуватись правил безпеки! Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни", - наголосив Сєнкевич.
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