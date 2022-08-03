За крок до ядерного знищення. Людство на межі незворотної катастрофи, градус напруги досяг максимуму з часів холодної війни - переконані в ООН. І закликають ядерні держави негайно напрацювати новий Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та повністю ліквідувати наявні боєголовки.

Та чи підуть на це країни? І хто першим потенційно може натиснути на червону кнопку? Марина Біленька зібрала усі заяви.

Отже, сталася ядерна атака. Не питайте мене чому і як, просто знайте, що прилетіла "велика бомба".

Відеоролик, який розповідає американцям як пережити ядерний удар - опублікував Департамент з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка. Жителям мегаполіса рекомендують негайно зайти всередину будівлі, зняти й утилізувати забруднений радіоактивним пилом одяг, не виходити надвір і чекати подальших інструкцій від влади.

Ерік Адамс, мер Нью-Йорка:

Я твердо вірю в те, що ліпше перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Знімаю капелюха перед Управлінням з надзвичайних ситуацій. Це відбулося одразу після атак в Україні, і рятувальники пішли на випередження, щоб сказати: "будьмо готові".

Через кілька тижнів після публікації відеоінструкції - у Нью-Йорку знову обговорюють ядерну загрозу. В штаб-квартирі ООН розпочалася 10 конференція країн, які підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Генсекретар Організації з подіуму головної зали засідань заявив, що світ зіштовхнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Досі нам надзвичайно щастило. Але успіх - це не стратегія. І не захист від геополітичної напруги, яка переростає в ядерний конфлікт. Сьогодні людство перебуває на відстані одного прорахунку від ядерного знищення.

До ядерного клубу - така неофіційна назва групи країн, що володіють ядерною зброєю - входять вісім держав: росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія і Північна Корея. Власні боєголовки ймовірно має й Ізраїль.

І всі вони наразі активно модернізують свої арсенали, - попереджають експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу у своєму щорічному звіті.

Щорічний звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу:

І росія, і США мають масштабні та дорогі програми з заміни та модернізації своїх ядерних боєголовок. Китай в процесі значної модернізації та розширення ядерного арсеналу, який, здається, охоплює будівництво понад 300 нових ракетних шахт. Індія та Пакистан, схоже, також збільшують свої запаси ядерної зброї, тоді як 2021 року Велика Британія оголосила про намір збільшити свої ядерні запаси.

За даними Інституту, у світі нині нараховується 9440 ядерних боєголовок. Майже половина з них - у власності рф. Від ручних пропагандистів і до самого путіна - москва на постійній основі провадить залякування світу своїм ядерним арсеналом.

володимир путін, президент росії:

Защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь - это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу.

соловйов:

И не должно быть никакой иллюзии у запада, что ядерное оружие будет применено в соответствии с концепцией и стратегии рф.

Зустріч представників ядерного клубу відкладалася останні кілька років на тлі пандемії. Врешті зібравшись в Нью-Йорку - США, Франція та Велика Британія дорікнули кремлю, що він використовує, цитую "безпідставну ядерну риторику".

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Ми вирішили діяти стримано та уникати дій, які могли б ненавмисно посилити ядерну напруженість - наприклад, відмовились від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і не підвищували стан готовності наших ядерних сил - у відповідь на бряцання зброєю росії.

Вона не лише порушила Будапештський меморандум, а й вперше в історії перетворила цивільні ядерні об'єкти на військові. Адже під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС.

Микола Точицький, заступник голови МЗС України:

Світ став свідком того, як ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю, в реальності зростає. Потрібні рішучі спільні дії, щоб запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

На сайті кремля з'явилося повідомлення до учасників конференції. За словами путіна, в ядерній війні не може бути переможців, отож її не варто починати.

Довести це не словом, а ділом - закликають у Вашингтоні. Через чотири роки завершується строк дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписаний між росією та Сполученими Штатами 2010 року.

Президент Байден заявив, що його адміністрація готова до роботи над новим документом.

Джо Байден, президент США:

Моя адміністрація готова до оперативних переговорів щодо нової структури контролю над озброєннями, котра замінить попередній договір. Але для переговорів потрібен партнер, готовий проявити добру волю. А жорстока та неспровокована агресія росії в Україні зруйнувала мир у Європі та зазіхнула на фундаментальні принципи міжнародного порядку.

Утім ядерна загроза надходить не лише від рф. Днями про готовність використати боєголовки у конфлікті з Вашингтоном і Сеулом - заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Катастрофічних наслідків матиме навіть застосування кількох малих бомб, - кажуть представники Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї.

Беатріс Фін, виконавча директорка Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї:

Ця мала тактична ядерна зброя, яку розробляють у багатьох ядерних державах, є надзвичайно небезпечною. Вони називають її більш придатною для використання. Але ми маємо пам'ятати, що найменша російська мала тактична ядерна зброя - такого ж розміру, як бомба в Хіросімі. А вона вбила понад 140 тисяч людей.

Тим часом науковці спрогнозували що ж буде у разі початку повномасштабної ядерної війни. За їхніми розрахунками, вогняні бурі заблокують Сонце та спровокують "малий льодовиковий період", який триватиме тисячі років. Це призведе до неврожаю, голоду, і смерті мільйонів людей...