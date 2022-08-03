Мінус 55 мільярдів євро. Країни одна за одною заморожують активи рф. Та яка подальша доля чекає на ці кошти, цінні папери та майно країни агресорки? І чи можна їх відібрати й скерувати на відновлення України? Розбиралася Олена Абрамович.

Заморожувати російські активи ЄС узявся ще з перших днів війни. Санкції, які зачепили золото-валютні резерви рф, допомогли утримати колосальну суму - 300 мільярдів євро. А кожен наступний санкційний пакет збільшував її, адже в ньому зʼявлялися все нові бізнесмени, політики, компанії, чиї активи у Європі підлягали замороженню. У середині липня в Єврокомісії відзвітували - полювання на російські гроші в ЄС триває. Але не так активно, як би того хотілося.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Наразі ми заморозили - від олігархів та інших організацій - 13 мільярдів 800 мільйонів євро, тож це досить велика сума. Але мушу сказати, що дуже велика частина, понад 12 мільярдів євро надходить від п'яти держав-членів. Тож нам потрібно переконати інших робити те ж саме.

Чотири з половиною мільярди з заморожених коштів - заслуга Німеччини. Які ще країни у пʼятірці санкційних відмінників, єврокомісар не зазначив. Але в Бельгії, де Дідьє Рейндерс раніше займав посаду віцепрем'єра, його почули. Вже за два тижні, другого серпня, бельгійська влада озвучила небачену суму - заморожені 50 з половиною мільярдів євро росіян. Це учетверо більше, ніж єврокомісар раніше зазначив, звітуючи про зусилля усіх країн ЄС разом. І тут мова не про нерухомість, яку треба було б продавати, а цінні папери та гроші на бельгійських рахунках росіян.

Не останню роль в цій ситуації зіграла клірингова компанія Euroclear зі штаб-квартирою в Бельгії. Вона володіє акціями, майном та облігаціями росіян, які заморозили. Дивіденди та відсотки, які вони приносять, а також надходження від викупу облігацій, термін погашення яких настав, залишаються на балансі компанії. Її грошовий баланс збільшився на 72 мільярди євро.

Пришвидшитись із замороженням активів європейські держави спонукав також сьомий санкційний пакет. Затвердили його 21 липня. І, серед іншого, він жорсткіше вимагає від країн звітувати про замороження активів підсанкційних осіб та компаній. Наступне важливе завдання: як ці активи конфіскувати й використати на користь України. Бачення європейців щодо цього питання озвучив швейцарський президент на конференції з відбудови України в Лугано. Потрібні нові закони.

Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії:

Право власності, право на майно - це фундаментальне право, це право людини. Права людини можна порушувати: нам доводилося порушувати право на свободу під час пандемічної кризи, тому що це було необхідно робити. Але у нас була правова база відповідно до верховенства права. Громадяни мають бути певні, що вони захищені від влади держав.

Над підготовкою правової бази, щоб заморожене російське майно можна було остаточно відібрати, в Брюсселі вже працюють. Після літніх канікул Рада ЄС має затвердити пропозицію Єврокомісії, щоб порушення санкцій кваліфікували як злочини. Закони будуть спільні для всіх країн ЄС і спростять розслідування, судове переслідування та покарання за порушення. І, відповідно, - конфіскацію російського майна.