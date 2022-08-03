Вже третя петиція до президента України з проханням дозволити виїзд чоловіків за кордон набрала необхідні 25 тис. голосів. Голова РНБО Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що такі петиції жодним чином не вплинуть на заборону до кінця війни.

І порадив чоловікам, які хочуть виїхати з України, "не ховатись за жіночими спідницями" та допомагати фронту чим можливо.

Йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті, роботи в країні дуже багато, немає чого ховатись за жіночими спідницями і бігти з країни... Не можете допомагати фронту? У іншому місці працюйте, навіть якщо ви просто сплачуєте податки це так само велика допомога. А ви хочете бігти туди, там влаштуватись на роботу і там платити податки? Несправедливо.

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Українці раніше створили дві подібні петиції, які набрали необхідну кількість голосів. Обидві відхилив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що глава держави відповів на петицію заборонити роздавати повістки на вулиці. Він доручив уряду "опрацювати" це питання.