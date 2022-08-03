Велика евакуація з Донбасу. Обов'язкова для усіх. І вже перший спеціальний потяг з Покровська прибув до Кропивницького.

Як люди покидали рідні домівки й чи всі готові були їхати? Мій колега Ігор Левенок поспілкувався з тими, хто більше не може жити під обстрілами та обрав жити далі.

Всего вам хорошего. Храни вас господь…

Раніше ніхто з них навіть і гадки не мав як це, одного дня стати біженцем.

Я с города Славянска. Девятнадцать человек погибло уже за время войны с двадцять четвертого февраля. И человек восемьдесят или больше раненых…

Тисячі українців змушені помістити своє життя в одну дорожню сумку і втікати з дому у невідомість. Люди з дітьми, домашніми тваринами та старенькими рідними долають дорогу під обстрілами, аби вберегти найцінніше - життя.

Аби евакуюватися і знайти тимчасовий прихисток, слід мати інформацію. Втім, у населених пунктах, на лінії вогню, інформацію здебільшого приносять вони. Волонтери працюють над тим, аби допомогти українцям. Роман своїм бусом вивозить стареньких і немічних людей.

Роман Жиленков, волонтер БФ "Восток Sos":

Обращаются на горячую линию, то есть не мы уже звоним и уговариваем, а они звонят и просят чтобы забрали. Сейчас очень сильно пошел Бахмут. Прилетает каждий день. Там не безопасно сейчас находиться. Еще это окрестности Константиновки, Славянска, Краматорска.

Евакуація цивільних з Донеччини триває від початку повномасштабного вторгнення. Але днями в Уряді заявили. Вона має стати обов'язковою.

Дмитро, волонтер БФ "Спасемо Україну":

І люди, які відмовляються евакуюватися, то вони повинні перед державою відзвітуватися, що вони точно залишаються тут і це їхнє прохання. Ну, ми за руки їх не заламуємо і в машини не забираємо, в будь-якому разі ми все одно робимо так, щоб люди самі ухвалювали рішення. Та ясно, що люди розуміють, що тут буде непереливки і тут буде активна фаза бойових дій. Серпень, вересень, жовтень і листопад. Вони самі це розуміють тому, що не буде газу, світла і води. З водою проблеми у багатьох містах.

Ігор Левенок, кореспондент:

Евакуаційний поїзд щодня відправляється з Покровська. Він слідує за маршрутом: Дніпро-Кропивницький-Львів. Люди абсолютно з різних куточків Донеччини. Здебільшого з прифронтових населених пунктів. На сьогодні, влада області задекларувала: вже вдалося евакуювати понад триста тисяч осіб.

Вікторія і півторарічна Марійка їдуть з Бахмута. До родичів в Одесу. Трималися до останнього, втім Бахмут нині місто, яке рашисти поливають вогнем щодня тільки більше.

Вікторія, переселенка з Бахмута:

Ну так как она маленькая, то она еще не особо понимает, это мы скорее больше переживаем, чтобы она не пугалась. Вот видите, подвальная жизнь сказывается, что она заболела, ну маленький ребенок. - А в підвалі часто доводилося? - Да каждую ночь. У нас сейчас весь город так.

Віктор Сіромах, речник Гу ДСНС в Донецькій обл.:

Інспекторським складом головного управління було організоване чергування на залізничному вокзалі міста Покровськ. З Міста Покровськ прямують евакуаційні потяги до міста Львова та Кропивницького. Кожен день із залізничного вокзалу виїжджає понад п'ятсот осіб.

Влада обіцяє, усі переселенці матимуть дах над головою. Одразу по прибуттю евакуйовані зможуть оформити грошову допомогу. Три тисячі гривень - на дитину і дві тисячі - на дорослого. Ця допомога може бути щомісячною. Держава гарантує психологічний та соціальний супровід. У планах, евакуювати з Донеччини щонайменше двісті тисяч дорослих і п'ятдесят тисяч дітей.

Марія, переселенка з Добропілля: