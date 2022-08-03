Чорні діри замість вікон. Так виглядають зараз тисячі будинків по всій країні. І засклити їх потрібно терміново, бо часу залишається обмаль. До старту опалювального сезону - трохи більше двох місяців.

А немає вікон - немає тепла. Тож як готуються до зими мешканці напівзруйнованих будинків? Роман Барашев побував в Ірпені на Київщині.

Один із тисяч напівзруйнованих будинків Ірпеня стоїть на вулиці з символічною назвою - "вулиця Миру". У березні тут проходила лінія фронту. На цьому фото з розтрощеною військовою колоною окупантів - саме цей, мирний будинок - на задньому плані.

Валентина Браткевич, голова правління ОСББ "Мирний три":

Пошкоджені несучі конструкції, вибиті вікна, розірвані снаряди - дуже сильно. 22 квартири у нас постраждало.

Мешканці власним коштом привели до ладу каналізацію та водопровід, вичистили прибудинкову територію, відновили постачання електроенергії. Встановлюють вибиті шибки та склопакети.

Валентина Браткевич, голова правління ОСББ "Мирний три":

Перше, що треба відновити, - це стіни, дах, вікна. Це просто нагально. І тоді ми можемо сміло заходити в зиму.

Якщо ж до початку холодів не відремонтувати й не вставити вікна, будівля залишиться, кажучи словами комунальників, "не герметизованою". А отже система опалення тут не запрацює, і всі 93 родини, що тут живуть, будуть змушені десь шукати прихисток.

Валентина Браткевич, голова правління ОСББ "Мирний три":

Про яке мова може бути опалення у будинку, коли герметичності будинку ніякої немає. Ті будинки, які в зиму зайдуть в такому стані, в якому є, вони зруйнується ще на 50%.

Михайло Орленко, директор компанії з установки вікон:

Це найбільш тепле вікно, має опір теплопередачі більше одиниці й воно коштує десь близько 15 тисяч. Враховуючи, що зима буде дуже непростою, радив би на вікнах не економити, а ставити максимально те, що дозволяє бюджет.

Трохи дорожче обійдуться протиударні вікна.

Михайло Орленко, директор компанії з установки вікон:

Є спеціальні рішення, які дозволяють зменшити вплив вибухової хвилі… скло не розлетиться і залишиться в самій рамі.

Андрій Літвинов, радник Ірпінського міського голови:

В Ірпені пошкоджено порядку 10 тисяч об'єктів і вікна міняти треба точно в кожному будинку.

Десь 20 будинків - вже завершено роботи... Здебільшого це величезні багатоповерхові будинки з сотнями квартир.

По всій країні кількість вікон, які треба засклити, йде на мільйони. А отже віконна галузь в Україні зараз має бути на підйомі. Та насправді - все з точністю до навпаки.

Віконні компанії України несуть збитки - кількість замовлень просто мізерна. За даними Асоціації учасників ринку вікон та фасадів, завантаженість підприємств Центру, Сходу та Півдня України зараз не перевищує й 20 відсотків, у порівнянні з торішніми показниками. Причин кілька.

Михайло Орленко, директор компанії з установки вікон:

90% скла до початку повномасштабної агресії поставлялося з росії та білорусі й причина була тільки одна - ціна цього скла дешевша, ніж на європейських ринках.

Але на тлі війни в Україні міжнародні компанії, що розміщували свої потужності в росії, закривають свої підприємства на території країни-агресора.

Олег Кесслер, бізнес-консультант Асоціації учасників ринку вікон та фасадів:

Буквально вчора був пресреліз "Гардіан" свої заводи продав і вийшов з російського ринку. Вони поступили і по європейські, і по-американськи, по-правильному. Згорнули свій бізнес, не хочуть працювати в країні-агресорі.

Власного виробництва скла в Україні немає. А тому підприємства зі встановлення вікон зараз шукають постачальників у Європі. Скло з Польщі, Румунії, Туреччини та Болгарії - на чверть, а то й на третину дорожче. А головне - у багатьох мешканців зруйнованих квартир - просто не вистачає грошей на ремонт оселі.

Роман Барашев, кореспондент:

Щоб підготувати цю багатоповерхівку до зими, потрібні колосальні кошти. Треба відремонтувати дах, залатати рани будівлі та встановити сотні вікон. Тільки тоді мешканці будинку зможуть пережити зиму. Але поки що ці проблеми вони вирішують самотужки.

У цій квартирі Ірпінської багатоповерхівки - жили пенсіонери.

Валентина Браткевич, голова правління ОСББ "Мирний три":

Мешканець, він все своїми руками робить, він будівельник, свою квартиру, як картинку мав. …нічого немає, навіть немає парапету на балконі, на лоджії - ні склопакетів, нічого, це була одна конструкція, вона вся вивалися туди.

Вартість ремонту цієї багатоповерхівки - лише за приблизними підрахунками - сягає 10 мільйонів гривень. Гроші, для жильців непідйомні.

Сергій Конюра, начальник Управління інфраструктурного розвитку Ірпінської міської ради:

На заміну вікон, вхідних дверей та на поточний ремонт даху на Київську область виділено 400 млн, а ми по всім нашим ірпінським об'єктам прорахували кошторис на 800-850 млн грн.

Є надія на допомогу європейських фінансових донорів.

Андрій Літвинов, радник Ірпінського міського голови:

Деякі міста, Париж, наприклад, у вівторок будемо підписувати побратимство з Маямі, вони теж обіцяють взяти кілька об'єктів, йдуть перемовини… Поки що чекаємо.

Андрій Літвинов, радник Ірпінського міського голови:

Зима буде дуже важка. Не тільки ціни на газ, але його просто нема буде куди дати цій газ … Треба сьогодні думати, можливо, десь пожити у родичів, деякі міжнародні кошти дають кошти щоб зняти житло в оренду на декілька місяців.

Допомогти з новими вікнами в постраждалих оселях обіцяє держава. Втім осінь - уже не за горами, а отже вставляти нові вікна треба якнайшвидше. Посадовці радять за можливості робити ремонт власним коштом і зберігати чеки. Механізм подальшого відшкодування коштів - зараз на стадії обговорення.