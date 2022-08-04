Мета всіх наступів росії в Донецькому і Луганському напрямках - змусити Україну перекинути туди резерви, щоб не перекидати їх на напрямок справжньої небезпеки, де планується великий наступ.

Про це повідомляє радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

За словами Арестовича, активні події почнуться приблизно через тиждень на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Що стосується загальної ситуації, то всі героїчні наступи, які всі за раз ломанулися на Донецький і Луганський фронт, - це ніщо інше, як завдання змусити нас перекидати туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямки істинної небезпеки, де планується масштабний наступ", - заявив він.