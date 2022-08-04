Новий скандал в арміїї росіїї: "бойову еліту" кинули на гроші [ Редагувати ]
В армії росії спалахнув новий скандал. "Бойову еліту" росії кинули на гроші та відправили помирати в Україну. Про це повідомляється у соціальній мережі.
російська 31-ша окрема десантно-штурмова бригада ПДВ після початку повномасштабного вторгнення в нашу країну зазнала великих втрат. "Знамениті" ульянівські десантники виявилися не такими вже й безсмертними, як їх позиціонували у рф. Ба більше, тепер "бойова еліта" у паніці почала розривати контракти та відмовлятися воювати в Україні.
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